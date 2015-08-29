纳扎尔巴耶夫：中国人民在战胜法西斯方面的作用应得到更多认可

哈通社阿斯塔纳8月29日电 纳扎尔巴耶夫总统将于9月3日出席在北京举行的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。在启程前往中国前，纳扎尔巴耶夫总统接受了中国官方媒体新华社的专访。在专访中，纳扎尔巴耶夫总统表示，中国同其他国家在二战中并肩战斗，以巨大的牺牲捍卫了世界和平，中国人民在战胜法西斯方面的作用应得到更多认可。

纳扎尔巴耶夫说，中国为二战胜利所作的贡献难以估量。二战时，中国是亚洲大陆的主战场，迫使日本军国主义者在1945年投降的最重要战役都发生在中国。在中国战场上，共消灭日军150万人，中国军民伤亡3500万人。即便最艰难的时候中国也没有屈服，而是继续抵抗，从而牵制了敌人，使日本无法继续进犯南亚国家和澳大利亚。

谈到即将在北京举行的阅兵式时，纳扎尔巴耶夫说，阅兵式对中国和全世界来说都具有标志性意义，它将再次提醒人们，史上最血腥的战争有多恐怖，告诫人们建立在种族优越论基础上的侵略战争将导致什么样的后果。他说，二战首先让我们懂得了放弃结盟思维，在平等、互信和可预测性原则上建立全球安全体系的必要性。只有共同努力才能应对威胁我们和平生存的那些挑战，二战的胜利离不开任何一个盟国的贡献。中国即将举行的阅兵式象征着自豪感，是对英雄主义以及我们先辈们卓越功勋的庆祝。哈萨克斯坦派兵参加阅兵式象征着哈中曾共同抗击法西斯，意味着我们一起为二战胜利作出了贡献。 纳扎尔巴耶夫对某些势力企图篡改二战历史表达了担忧。他认为，故意操弄历史已成为某些政客的宣传手段。贬低一些国家在二战胜利中的作用，却抬高另一些国家的作用，篡改历史事实，妖魔化和漂白某些历史人物，这一切都只是为了短期的政治利益，不少时候是为了达到煽动社会仇恨的目的。只有所有国家共同努力才能制止和杜绝篡改二战历史的做法。我们不只是要谴责篡改二战历史的行为，还要通过历史真相有理有据地向人们展示并进行批驳。 对哈中关系发展前景，纳扎尔巴耶夫表示十分乐观。他说，哈萨克斯坦独立后把同中国发展睦邻友好关系作为外交政策的最优先方向之一。"远亲不如近邻"，用这句话来描述哈中两国政治、经济、社会和文化关系的亲近再恰当不过。中国是对哈萨克斯坦投资最多的国家之一，也是哈最重要的经贸伙伴，两国在能源、物流和农业领域的合作不断发展。哈中合作的独特之处在于，双方合作不只限于经济领域，还涵盖其他所有领域，所以两国关系提升到全面战略伙伴关系并非偶然。两国在国际事务的所有关键问题上利益一致，观点相似，派兵参加在北京举行的阅兵式将进一步巩固哈中两国人民友谊。 谈到"一带一路"倡议时，纳扎尔巴耶夫说，该倡议的提出标志着哈中两国经济伙伴关系进入新的阶段，它将改变整个欧亚大陆的交通和物流面貌。