纳扎尔巴耶夫祝宇航员阿伊姆别托夫圆满完成太空之旅

哈通社阿斯塔纳8月29日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统29日同哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫通电话。

纳扎尔巴耶夫强调，阿伊姆别托夫此次太空之行，不仅将为哈萨克斯坦宇航事业的发展带来巨大的动力，还将进一步提升哈萨克斯坦在国际舞台上的影响力。"你是祖国和人民的骄傲，我们对你顺利完成在国际空间站上的各项任务充满信心。祝你成功，并期待你的凯旋。"他说。

阿伊姆别托夫表示，感谢祖国和人民的信任。他已经做好了一切准备，将竭尽全力、不辱使命，圆满完成此次太空任务。 人物简介：

阿伊登•阿伊姆别托夫，哈萨克斯坦空军上校军衔；1972年7月27日在阿拉木图州塔尔迪库尔干市出生，少年时期以全优成绩完成学业并获得"金质奖状"；1993年完成阿尔马维尔高等军事航空航天学校歼击机驾驶员学业，同年5月成为哈萨克斯坦武装力量空军歼击机飞行员；2009年12月任哈萨克斯坦共和国国家航天署署长助理、部门主管；2011年3月任苏勒坦哈兹航天研究所空间技术信息保障部主任；2012年起在阿斯塔纳青年航天员学校任教。

阿伊姆别托夫于2002年通过哈俄联合航天协议框架下的各项检查，并于2012年12月10日根据政府第1304号决议，成为哈萨克斯坦共和国宇航员。（编译：塔尔）