马西莫夫总理召开政府工作会议

哈通社阿斯塔纳8月30日电 据总理官网消息，卡里姆•马西莫夫总理29日召开政府工作会议，讨论并通过了针对当前社会、经济情况的一系列相关法案草案。

会上，财政部长巴赫特•苏丹诺夫提交了《2016-2018年国家预算法案》草案。 苏丹诺夫表示，该预算草案旨在保障预算的平衡和经济发展的稳定。此外，将采取设置预算赤字最低标准的方式减少对外部资本的依赖，并通过扶助低收入人群和推动政府、行业规划的发展刺激经济。 "2016-2018年预算中，将实现新的工资支付体系，并为完成纳扎尔巴耶夫总统就社会保障方面所下达的任务创造充分条件。如此一来，社会保障预算不仅能够得到有效的保护，还会有所增加。"苏丹诺夫说。 苏丹诺夫还表示，今年将暂缓部分国家规划的实施并进行调整，以使其符合当前的经济形势。 在其总结词中，苏丹诺夫说："该法案将成为在当前复杂经济形势下，实现社会、经济的发展和公共管理体系重组的重要文件。" 此次会议还通过了与五大改革目标和"百步计划"相关的30多项法案草案。 马西莫夫表示，此次通过的各项法案草案均具有十分重要的意义。四个月以来，国家改革委员会开展了积极有效的工作，而这些草案便是委员会工作的成果。这些草案将提交至参议院审议。 此外，会议通过了关于《2016-2018年保障国家基金转移支付》的法案草案，该法案计划每年从国家基金向相关领域转移支付2.3万亿坚戈。会议还就新学年教育领域相关工作进行了讨论。 根据会议结果，马西莫夫总理向各政府部门下达了一系列具体的工作任务。（编译：塔尔）