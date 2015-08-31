纳扎尔巴耶夫总统会见中国中信集团和庆华集团负责人（图）

哈通社阿斯塔纳8月31日电 据总统府新闻局消息，31日，正在中国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统在北京会见中国中信集团董事长常振明，就该公司在哈投资项目、中信集团参与哈萨克斯坦"光明大道"经济计划等有关事宜交换意见。

纳扎尔巴耶夫指出，哈方与中信集团的合作富有成效。"近些年来，我们积累了丰富的合作经验。中信集团在哈开展了众多富有成效的项目。如今，双方合作的新篇章即将打开，更多更新的项目和任务正等待着我们共同落实。" 常振明就纳扎尔巴耶夫总统常年来对该企业在哈开展的各项工作的支持表示了感谢，并指出，哈方为外国投资者创造了各项优良条件。 与此同时，纳扎尔巴耶夫总统还会见了中国庆华集团董事长霍庆华，就哈中能源合作潜力和该公司在哈实行煤炭综合利用项目有关事宜交换意见。 纳扎尔巴耶夫指出，庆华集团在哈开展的项目，对哈萨克斯坦能源领域发展具有积极的推动作用。"贵公司将在哈萨克斯坦开展首个煤炭综合利用项目。考虑到哈萨克斯坦拥有庞大的煤炭储备，这一项目对我国的能源开发与利用具有重要意义。"（编译：吴然）