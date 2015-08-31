伊谢克舍夫：纳扎尔巴耶夫总统本次访华标志着“光明大道”与“丝路经济带”的对接进入实质性阶段

哈通社北京8月31日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫31日在北京接受记者采访时表示，纳扎尔巴耶夫总统的本次访华之行，标志着哈萨克斯坦"光明大道"经济计划与中国"丝绸之路经济带"倡议之间的对接进入了实质性阶段。

伊谢克舍夫指出，纳扎尔巴耶夫总统今日会见了一系列中方企业代表，所探讨的问题主要涉及以下三个方面。 第一，推动过境运输发展、实现互联互通。目前双方在交通运输方面正在落实一系列项目，其中包括道路铺设、建设运输物流中心等。这一领域对哈萨克斯坦来说是一个全新的发展方向，并且在哈中合作中将起到重要作用。

第二，开展产能合作，落实哈中各项工业化项目。这将与哈萨克斯坦工业创新发展规划第二个五年计划相结合。双方首批合作项目总数近45个，其中总价值200亿美元的24个项目计划将于今天签署。工业创新发展规划第二个五年计划期间，冶金、化工、肥料生产、汽车制造等领域将是工作重点，全国各地均将有新的工业项目落地，首批将于今年开始建设，而大部分项目将于2016-2017年间建设，并于2018-2019年间投产。这些项目将为各地创造数千工作岗位。

第三，共同开展科研工作，推动创新领域发展。其中包括高等院校和科研机构层面上的合作，以及共同建立新的创新领域企业等工作，这些企业将引进最新技术和设备，并生产各类高新技术产品。我们非常重视在方面的合作。（编译：吴然）