哈中签署一系列合作协议和文件（图）

哈通社阿斯塔纳8月31日电 据新华网消息，中国国家主席习近平8月31日在人民大会堂同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈。两国元首高度评价中哈关系发展，一致决定推动双边关系向更高水平、更广空间迈进。

习近平欢迎纳扎尔巴耶夫在新任期内首次对中国进行国事访问并出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。习近平指出，中哈两国是真诚的朋友和亲密的伙伴。两国建立全面战略伙伴关系以来，双方合作呈现加速发展势头，政治互信更加牢固，务实合作更加深入，战略协作更加高效。中哈关系已经连续取得跨越式发展。新形势下，中哈双方更要携手同心，继往开来，始终从战略高度和长远角度规划和推动双边关系发展。双方要继续加大相互政治支持，维护彼此核心利益。双方要全面加强产能、投资、经贸、能源、基础设施、高技术、地方等领域务实合作，用好亚洲基础设施投资银行、丝路基金等融资机制，推动实现丝绸之路经济带建设和哈方"光明大道"新经济计划对接，促进共同发展繁荣。中方愿同哈方深化安全合作，共同维护地区和平稳定，为发展提供良好环境。中方积极支持哈方举办2017年专项世界博览会和大学生冬季运动会，愿同哈方一道办好旅游年和文化季活动，积极开展人文交流，巩固两国民间友好。中方愿同哈方就地区局势、气候变化、粮食安全、信息安全等重大问题加强沟通，共同维护两国及本地区各国的利益。 纳扎尔巴耶夫表示，很高兴再次当选哈萨克斯坦总统后首次出访就来到中国并出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。中国人民为反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲，作出了重大贡献。当前，哈中两国全面战略伙伴关系进入新的发展阶段，习近平主席今年5月访哈时双方达成的共识正得到落实。哈方积极推动中方丝绸之路经济带建设同哈"光明大道"新经济计划对接。哈方愿加强同中方在经贸、投资、产能、科技创新、旅游以及安全领域合作。 两国元首还就加强上合组织和亚信机制的作用交换意见。 会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于全面战略伙伴关系新阶段的联合宣言》，共同见证了司法、产能、投资、人文、基础设施建设、矿产开发、金融、会展等领域双边合作文件的签署。