入学新生收到来自总统的礼物（图）

哈通社阿斯塔纳9月1日电 9月1日是哈萨克斯坦"知识日"，在今年的这一天首次踏入校园的每一位一年级新生，都将收到一本来自纳扎尔巴耶夫总统的礼物——新书《我的祖国——哈萨克斯坦》。

纳扎尔巴耶夫总统在开篇为入学新生们亲手题写了致辞。

在致辞中，纳扎尔巴耶夫说："亲爱的朋友！当你拿到这本书时，意味着你已踏入人生中极为重要的一个阶段——成为一名学生、接受学校的教育。这对你而言是一个节日般的日子，而节日自然就要收获礼物。这本书，就是我送给你的礼物！在今后的求学生涯中，你将面对各种各样的疑问、拥有丰富多彩的经历。哈萨克斯坦——是我们的祖国。每一位哈萨克斯坦人都应该铭记自己的历史、熟悉自己的文化、掌握自己的语言。这本书，将帮助你了解这些知识。哈萨克斯坦拥有光明的未来，我们的祖国团结而和谐。你和你的朋友们，也将为祖国的未来作出自己的贡献。祝愿你在遨游知识海洋的旅程中一帆风顺！"

通过这部精心设计、印刷精美的教材，学生们将了解哈萨克斯坦国家象征、"永恒的国家"国家规划等重要的知识，掌握哈萨克斯坦地图、首都阿斯塔纳、南都阿拉木图和各州概貌等信息。

同时，教材还图文并茂的收录了关于哈萨克斯坦历史和地理知识。其中，哈萨克斯坦的骄傲--拜科努尔航天中心被单独列为一个章节，得到了详细的介绍。哈萨克汗国建国550周年纪念，以及有关哈萨克斯坦历史上知识和文化界启蒙者的篇幅，也占了相当大的比重。 本书将发行37万册。 据教育和科学部统计，今年入学的一年级新生总数为33.6万人。（编译：塔尔）