纳扎尔巴耶夫同中国企业界和金融界代表共进早餐（图）

哈通社北京9月1日电 纳扎尔巴耶夫总统今早同中国企业界和金融界代表共进早餐，并就两国在投资、金融和经贸领域的双边合作问题深入交换了意见。

清华紫光、中信集团华为技术有限公司、中石化集团、中石油集团、中国投资有限责任公司、中国开发银行、中国进出口银行、亚洲基础设施投资银行多边临时秘书处、丝绸之路基金等众多中国知名企业代表出席早餐会。

纳扎尔巴耶夫总统30日晚抵达中国首都北京，开始对中国进行国事访问。31日，纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平举行会谈，共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于全面战略伙伴关系新阶段的联合宣言》，共同见证了司法、产能、投资、人文、基础设施建设、矿产开发、金融、会展等领域双边合作文件的签署。会谈后，纳扎尔巴耶夫总统还同3家大型企业（中石油集团、中国中信集团、清华紫光）负责人举行了会晤。

纳扎尔巴耶夫总统此次中国之行将持续至9月3日。总统今天还将会见中国国务院总理李克强，周四将出席为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年而举行的盛大阅兵式。（编译：塔尔）