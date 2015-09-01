纳扎尔巴耶夫：在全球经济放缓的当下，中国为我们提供了很大帮助

哈通社阿斯塔纳北京9月1日电（记者萨德克•阿克加诺夫）1日，正在中国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统在北京召开新闻发布会，会见哈萨克斯坦媒体记者，就本次访华成果进行了阐述。

纳扎尔巴耶夫表示，在目前全球经济放缓以及国际石油价格大幅下滑的局势下，与中国建立更进一步的合作伙伴关系对于我国经济的持续发展至关重要。"本次访华的重要性在于我们与中国的战略合作伙伴关系得到了更进一步的加深。当下，世界性的经济危机，致使向全球金融机构融资的可能性进一步缩小。而中国在这样全球经济不景气的时期对我们的帮助很大，"他说，"我国主要出口产品正在遭受国际价格下滑导致的损失，尤其是原油。今天，原油价格有所回升，但这是极其不稳定。这种情况极大地削弱了我们国家的预算收入。另外，俄罗斯对于我们是一个巨大的市场，但它与欧洲的紧张关系也对我们带来了一定的影响，因此我们实行了坚戈自由浮动汇率，实际上这是一种防御措施。我为哈萨克斯坦人民能够明白这一点感到欣慰。"

纳扎尔巴耶夫总统称，此次访华到目前为止已签署了45个项目的25个，总资金达230亿美元。其中包括许多大型项目，如南哈萨克斯坦正在建造的化肥厂。"我国农业生产缺乏草甘膦，也就是"化学除草"，之前我们一直靠进口，但现在我们正在建厂。" 他说。

据悉，纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平共同签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于全面战略伙伴关系新阶段的联合宣言》，并共同见证了两国在司法、产能、投资、人文、基础设施建设、矿产开发、金融、会展等领域双边合作文件的签署。纳扎尔巴耶夫此次访华将持续到9月3日，今天他将与中国国务院总理李克强会晤。（编译：塔布斯）