阿伊姆别托夫从太空向哈萨克斯坦人民致以问候

哈通社拜科努尔9月4日电 哈萨克斯坦宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫已于今天13时39分成功登上国际空间站，并从空间站上向全体哈萨克斯坦人民致以问候。

据悉，阿伊姆别托夫此行将在国际空间站上开展一系列科研任务，内容涵盖物理、生物等多种类别。由于此前国际空间站因躲避太空垃圾而改变轨道，为保障对接的安全顺利，阿伊姆别托夫搭乘的"联盟ТМА-18М"号飞船在太空中滞留了两日，直到4日13:39飞船和空间站调整至最佳轨道后方才对接。这也使得阿伊姆别托夫在国际空间站上活动的时间，由原计划的十天缩短到了八天。不过相关专家表示，时间的缩短并不会影响宇航员顺利完成其原定的科研任务。 与阿伊姆别托夫同行的还有俄罗斯航天员谢尔盖•沃尔科夫和丹麦宇航员安德烈亚斯•莫根森，在他们三人驾驶联盟号飞船与国际空间站成功对接后，空间站上的宇航员数量达到了9人。这也是2013年以来国际空间站上人数最多的一次。 按照原计划，阿伊姆别托夫将于9月12日启程返回地球，丹麦宇航员莫根森和俄罗斯宇航员根纳季•帕达尔卡将与其同船返航。而沃尔科夫将接替同胞根纳季的工作留在空间站。（编译：塔尔）