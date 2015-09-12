纳扎尔巴耶夫总统祝贺全国人民家庭日快乐

哈通社阿斯塔纳9月12日电 2013年，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，宣布每年9月份的第二个星期天为哈萨克斯坦家庭日。

在今年的家庭日来临之际，"和睦之家"评选活动颁奖仪式12日在阿斯塔纳中央演出厅举行，国务秘书、国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席颁奖仪式，并宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺词： 尊敬的同胞们、参加"和睦之家"评选活动颁奖仪式朋友们，我由衷的祝贺哈萨克斯坦全体人民即将到来的家庭日快乐！"和睦之家"就是在这一节日框架下开展的优秀家庭评选活动。每一个家庭的和睦是整个国家稳定发展的基础。爱国、奋斗、自立等人的优秀品质的形成，均是以家庭教育作为源泉。我非常荣幸的看到，以我的倡议举行的"和睦之家"评选活动在很短时间内能够成为一个全民性的评选活动。较去年相比，今年参加该评选的多子家庭数量增加2倍、年轻家庭数量增加1.5倍，并且参赛家庭总数的80%是乡村居民。这些参赛家庭成员来自社会各领域，其中不乏几代人投身于某一领域或事业发展的功勋家庭，所有这些优秀家庭均应获得应有荣誉和嘉奖。在这一充满温馨节日里，我由衷的祝愿所有哈萨克斯坦家庭和谐和睦、幸福平安、生活甜蜜。 （编译：吴然）