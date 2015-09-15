《查理周刊》溺亡儿童主题漫画再惹争议

哈通社阿斯塔纳9月15日电 据英国《每日镜报》消息，以刊登讽刺漫画闻名的法国杂志《查理周刊》再度掀起争议。此次，这家杂志将溺亡在土耳其海滩上的叙利亚男童，当作了自己讽刺漫画中的主角。

在《查理周刊》新一期杂志的封面漫画中，溺亡儿童形象的上方写着"离梦想还差一点点"，而在旁边的麦当劳广告牌上则写有"促销！儿童只要半价"。 在另一幅封面漫画中，描绘了行走在水面上的耶稣和头朝下被水淹没的儿童形象。这幅漫画的标题为《欧洲证明自己属于基督徒》，漫画中还写着"基督徒可以走在水上，穆斯林只能被淹死"等字样。

9月2日，土耳其记者拍下的叙利亚男童埃兰•库尔迪溺亡照片震惊了世界。埃兰与其家人乘坐的偷渡船只被海浪掀翻，一家人中只有其父一人得以幸存。埃兰一家的悲剧，仅仅是上百万叙利亚难民中的冰山一角。

2015年1月7日，位于法国首都巴黎的《查理周刊》总部曾遭到恐怖分子持枪袭击，酿成12人死亡惨剧。袭击者宣称，《查理周刊》刊载的漫画是对先知穆罕默德的不敬。袭击者于2日后被警方击毙，此次事件先后共造成17人死亡。（编译：塔尔）