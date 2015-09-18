纳扎尔巴耶夫同总统智囊团举行会晤 共商当前国际形势

哈通社阿斯塔纳9月18日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统18日在总统府同哈萨克斯坦总统智囊团成员举行会晤，就当前国际形势深入交换意见。

与会智囊团成员国包括以色列前总统希蒙•佩雷斯、波兰前总统莱赫•瓦文萨、哥伦比亚前总统塞萨尔•特鲁希略、西班牙前首相何塞•萨帕特罗、国际原子能机构前总干事穆罕默德•巴拉迪等诺贝尔奖得主和国家功勋人士。

会议讨论了当前国际政治、经济、安全形势以及哈萨克斯坦提出的各项国际倡议、哈萨克斯坦在解决各类国际问题上作用等问题。在经济形式与严峻复杂的当下，哈萨克斯坦正在采取的各项应对措施也成为了与会人士探讨的重点。

纳扎尔巴耶夫指出，因主要出口产品价格下跌，哈萨克斯坦正在积极开展工业化计划，并且在工业化框架下，国内建立了许多新的企业，为社会创造了众多新的就业机会。目前，哈萨克斯坦正在着手落实工业化的第二个五年计划，其主要宗旨之一就是逐步减少国民经济对出口资源的依赖。与此同时，哈萨克斯坦还在积极实现经济多元化，推进基础设施建设、开拓交通物流潜力，这将促进哈与各国之间的贸易额的提升。

纳扎尔巴耶夫强调，国家基金是我国经济的强有力保障，即使是危机时期，哈萨克斯坦政府有能力落实各项社会责任，不会减少公共支出。哈萨克斯坦发展是建立在和平与稳定的根基上的，哈萨克斯坦人民对光明的未来信念坚定。（编译：吴然）