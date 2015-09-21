阿塞拜疆驻华大使：纳扎尔巴耶夫总统是可与罗斯福、丘吉尔和邓小平比肩的政坛巨人

哈通社北京9月21日电（记者萨德克•阿克加诺夫）阿塞拜疆驻华大使拉季夫•甘基洛夫认为，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫是可以与美国第26任总统西奥多•罗斯福、英国前首相温斯顿•丘吉尔以及"中国改革开放总设计师"邓小平比肩的政坛巨人。

"当我们在就某项重要的成就（哈萨克斯坦民族和睦大会以及哈萨克民族整体的成就）展开讨论时，都无法绕开纳扎尔巴耶夫总统所做出的重大贡献。正是基于纳扎尔巴耶夫总统卓越的政治才能和个人魅力，哈萨克斯坦成功的构建了和平和谐的多民族大家庭。所以，我真心实意的认为，纳扎尔巴耶夫总统的历史地位，完全可以同曾经影响和改变了世界的三位政坛巨人：罗斯福、丘吉尔和邓小平相媲美。"在出席主题为《哈萨克斯坦民族和睦大会之年：社会和谐与民族统一的哈萨克斯坦模式》圆桌会议时，阿塞拜疆驻华大使甘基洛夫这样说。 据悉，甘基洛夫大使拥有经济学副博士学位，在从事外交工作之前（1995年前），他曾担任巴库发展战略研究中心高级研究助理职务，并在巴库理工学院担任政治经济学副教授。2004-2010年间，任阿塞拜疆驻哈萨克斯坦大使，2010年获得哈萨克斯坦颁发的"友谊"勋章。 此次圆桌会议，由哈萨克斯坦驻华大使馆主办。上合组织秘书长德米特里•梅津采夫、中国人民对外友好协会代表、中国民族事务委员会代表、中方学者代表以及部分国家驻华使节等出席会议。 值得一提的是，此次哈萨克斯坦民族和睦大会访华代表团由大会副主席叶尔阿勒•图格江诺夫带队，国内多个民族协会和政治、文化界代表随团访问中国。（编译：塔尔）