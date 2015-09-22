哈通社同中国人民日报社签署双边合作谅解备忘录

哈通社北京9月22日电（记者萨德克•阿克加诺夫）22日，由中国人民日报社主办的"2015‘一带一路'媒体合作论坛"双边合作备忘录签署仪式在北京举行，哈萨克国际通讯社（哈通社）社长达吾然•迪亚洛夫出席仪式，并同人民日报社社长杨振武签署双边合作备忘录。

双方均表示，合作谅解备忘录的签署，将成为哈通社与人民日报社进一步加强交流与合作的重要里程碑，为双方在"光明大道"计划和"一带一路"倡议的实质性对接阶段，共同应对挑战、推动合作发展带来崭新的重要机遇。 人民日报社社长杨振武表示，双边合作谅解备忘录的签署，将互联互通的双边意愿落实成为行动文件，建立起媒体层面常态化的合作机制。 在该文件框架下，合作双方将以更加客观、准确、全面、公正的立场报道新闻、评论事件；双方将积极采用对方推送和推荐的重要新闻资讯，实现新闻资源共享；双方将就一带一路等专题进行跨境联合采访；双方还将进一步推动团组互访和人员往来以及广告合作。 由中国人民日报社主办的"2015‘一带一路'媒体合作论坛"9月21日在北京开幕。本次论坛以"命运共同体，合作新格局"为主题，邀请了来自60多个国家和国际组织的近140家主流媒体负责人参加。哈通社社长达吾然•迪亚洛夫作为贵宾出席论坛，并发表致辞。（编译：塔尔）