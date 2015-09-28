纳扎尔巴耶夫：中亚期待国际社会伸出援手帮助解决咸海和塞梅核试验污染问题

哈通社纽约9月28日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫总统当地时间27日在联合国可持续发展峰会发表讲话时表示，中亚国家期待国际社会伸出援手，帮助解决咸海和塞梅核试验污染问题。

纳扎尔巴耶夫指出，在联合国千年发展目标落实过程中，哈萨克斯坦作出了众多富有成效的工作：第一，国家地位得到巩固，并为公民社会的发展创造了良好条件；第二，国内生产总值（GDP）增长19倍，人均GDP达到1.3万美元；第三，公民平均寿命超过71岁，贫困人口从34%降至4%，降幅达11倍，母婴死亡率也下降65%，并与艾滋病、肿瘤、肺结核等开展了有效斗争；第四，温室气体排放量明显减少，为全球生态保护做出贡献。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦已制定过渡"绿色经济"的战略方针。正在逐渐消失的咸海并不仅是中亚地区面临的问题，这是一个全球性难题。每年从干涸的咸海随风吹入大气的有毒灰尘达7500万吨，这些有毒灰尘正在不断吹向世界各地，乃至南极洲。目前，在世界银行的帮助下，哈萨克斯坦已经较好的改善了咸海北部的生态环境。与此同时，塞梅核试验污染也为地区生态环境带来了严重影响。当前，哈萨克斯坦与联合国和国际社会一同为消除核污染作出努力。

"中亚国家期待国际社会伸出援手，帮助解决上述生态环境问题。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：吴然）