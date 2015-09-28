纳扎尔巴耶夫号召哈美两国企业界进一步深化合作

哈通社阿斯塔纳9月28日电 据总统府新闻局消息，当地时间27日，纳扎尔巴耶夫总统在纽约会见一系列美国大型企业代表，就进一步扩大双方合作、探索在阿斯塔纳国际金融中心建设方面的合作前景等问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫向与会代表介绍了哈萨克斯坦自独立以来取得的发展成果、正在开展的各项改革计划、为优化投资环境推出的各类举措等。纳扎尔巴耶夫指出，自独立初起，哈萨克斯坦就与美国企业界建立了密切的合作关系。随着时间的推移，证实了美方对哈的投资是高效和有利的，目前双方合作已经涉及哈萨克斯坦各个领域。 纳扎尔巴耶夫总统表示，当前，哈萨克斯坦提出了一系列发展目标和任务，其中包括落实五大改革目标、促使投资环境不断优化、放松经济管制、在"光明大道"计划框架下推进基础设施建设等。与此同时，哈方还将于2017年举行阿斯塔纳世博会，并将在世博会各类设施基础上建设阿斯塔纳国际金融中心。期待美方企业积极参与金融中心建设。 纳扎尔巴耶夫总统还号召哈美两国企业界进一步深化互惠互利的合作关系。 与会美国企业界代表高度评价哈萨克斯坦在优化投资环境、完善法制体系、落实各项改革以及推进基础设施建设方面作出的努力，并表示，愿进一步加强同哈方的合作关系。 参加会见的包括古根海姆、摩根大通、辉瑞、黑石集团等美国知名企业代表。（编译：吴然）