纳扎尔巴耶夫：联合国各成员国应团结一致 推动超主权货币的制定

哈通社纽约9月29日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）当地时间28日，纳扎尔巴耶夫总统在联合国大会一般性辩论上发表讲话时表示，联合国各成员国应团结一致，推动以全球稳定发展与昌盛为目标的超主权货币的制定。

纳扎尔巴耶夫说，我提议，将联合国经济和社会理事会重组为——全球发展理事会，其成员可由联合国大会选出的成员国代表、联合国下属部门负责人、以及国际货币基金组织等国际组织代表组成。理事会应该成为全球经济的协调器，理事会着手的项目可以成为全球经济的驱动力，这将降低全球危机的风险，并保障和提升各国在国民经济和社会政策方面的责任感。 纳扎尔巴耶夫强调，以阿斯塔纳经济论坛为平台，经过热烈讨论的世界反危机计划构想在当前变得十分迫切和重要。全球议程上的热点问题——恐怖主义的蔓延、有些国家遭到破坏、难民浪潮以及其他负面社会现象，均由经济危机、贫困、教育缺失以及高失业率引发。与全球危机的斗争，须从恢复和整顿国际储备货币的扩张和流通开始，当前国际储备货币的扩张和流通并不符合合法性、民主性、竞争性、高效性以及国际管制等标准。 "二十一世纪，世界需要新的高质量金融工具。联合国各成员国应团结一致，推动以全球稳定发展与昌盛为目标的超主权货币的制定。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：吴然）