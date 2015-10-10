纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳希望成为地区外交枢纽

哈通社阿斯塔纳10月10日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统日前接受法国发行量最大的报纸——《费加罗报》专访，就哈萨克斯坦弃核、乌克兰和叙利亚局势等问题发表看法。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦自愿放弃核武器，为吸引投资、振兴经济起到了积极影响。作为全球最大的产铀国，将在哈萨克斯坦境内建立的低浓缩铀银行，有望成为各国建设核电站、发展民用核能的可靠核燃料来源，并且还将减少国际社会对研发高浓缩铀和核武器的担忧。值得强调的是，低浓缩铀银行并不是一个追求盈利的商业项目，哈萨克斯坦希望借此为全球核不扩散做出贡献。 谈及乌克兰问题时，纳扎尔巴耶夫说，法国总统奥朗德去年年底对哈萨克斯坦进行了访问，会谈中，除了哈法关系发展和两国各领域合作等方面，乌克兰问题成为了双方主要议题之一。在此之前，乌克兰局势已经变得复杂严峻，并且缺少合理的外交举措。为促成明斯克会谈，我分别与德国、乌克兰以及俄罗斯等国领导人举行了会晤。虽然目前乌克兰问题还未彻底得到解决，但《新明斯克协议》明确了俄罗斯与乌克兰双方所要履行的各项具体措施。 纳扎尔巴耶夫强调，对俄罗斯的制裁并未起到积极作用，而这些制裁让完全与乌克兰危机不相干的人——诸如俄罗斯的中小企业、法国的农场主蒙受损失。应将政治与经济分开。法国政府应尽力阻止危机的深化和制裁的加重。为全面解决危机，应继续落实各类外交举措。 对于叙利亚局势、难民危机，纳扎尔巴耶夫表示，造成这一局面是由其他国家违反国际共识、过度干涉该国事务引发，只有阻止这类现象，才能拥有完全解决这些问题的可能性。纳扎尔巴耶夫指出，阿斯塔纳拥有成为地区外交枢纽所有条件。比如，哈萨克斯坦是亚洲相互协作与信任措施会议的发起国，这一机制拥有包括中国、印度、巴基斯坦在内的近30个成员国。与此同时，在哈方的提倡下，世界和传统宗教领袖大会定期在哈萨克斯坦首都召开，并且阿斯塔纳还举行过欧安组织峰会、伊斯兰合作组织峰会等各类大型国际会议。"是的，我们希望成为西方与东方交界处这一高度震荡地区的外交枢纽。"（编译：吴然）