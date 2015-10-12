纳扎尔巴耶夫会见中国国防部长常万全

哈通社阿斯塔纳10月12日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统12日在总统府会见到访的中国国防部长常万全，双方就哈中关系发展、两国军事领域合作等问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫指出，哈中关系现处于新的历史阶段的门槛上，双方在各领域的合作正在不断推进和加深。因此，两国国防部加强合作具有重要意义。 纳扎尔巴耶夫强调，哈方高度评价中国在《中亚无核武器区条约》中安全保障方面的承诺。 纳扎尔巴耶夫还就在北京举行的中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵取得圆满成功表示祝贺，并表示，中国人民解放军通过这一阅兵式向全世界展示自己的风采。 常万全对纳扎尔巴耶夫总统的会见表示感谢，并转达了中国国家主席习近平的亲切问候。他说，中哈关系正在向着更高水平发展，两国军事领域合作也在不断深化。这与两国领导人对发展中哈关系的高度重视密不可分。 常万全指出，自独立以来，哈萨克斯坦取得了迎人瞩目的发展成就，纳扎尔巴耶夫总统也为此付出了不可磨灭的贡献。"我们一贯将您视为卓越的政治家和战略家。您为国家巩固和发展作出了巨大贡献，受到了人民的爱戴。"（编译：吴然）