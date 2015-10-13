纳扎尔巴耶夫接见教育和科学部部长萨林吉珀夫

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统13日在总统府接见教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫，听取完善教育体系、新学年相应任务的落实情况等工作汇报。

萨林吉珀夫表示，目前，全国共有260万名学生在7500多所学校接受教育，其中34.5万为今年踏入校门的一年级学生，这一数字较上一学年增长1.5万人。与此同时，全国范围内，今年共有173所学校投入使用，并对250多所学校进行了维修。全国所有学校所需教材均得到全面供应。 萨林吉珀夫介绍说，国内学前教育覆盖率5年前仅为30%，而如今这一数字已达到84%。与此同时，教科部正在积极完善教师资质培训机制，大力推动国民经济所需专业的教学水平。近2年来，全国共有12.3万名教师通过了各级别的资质培训。从今年起，国内10所职业学校和10所高等学府将开展工业领域人才培养计划，这一计划旨在为工业创新规划提供所需专业人才。 纳扎尔巴耶夫表示，即使在全球经济形势严峻复杂、政府收紧财政支出的当下，对教育领域的预算支出也不会被消减。而提高教师的待遇与工资，应根据其资质和教学水平提升来实现。学前教育应在国有和私有机构框架下发展，而国内中学教育应普遍采用纳扎尔巴耶夫重点学校的教学经验。 纳扎尔巴耶夫指出，高等人才培育应更多的考虑到企业界和供业方对人才的要求和标准，使高等教育更加专业化和完善化。与此同时，应高度重视科研成果顺利实现商业化等方面的问题。 纳扎尔巴耶夫总统还向萨林吉珀夫下达了一系列具体的工作任务。（编译：吴然）