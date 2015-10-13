纳扎尔巴耶夫：应保障欧亚经济联盟各国企业在平等、公平的原则下开展竞争

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统13日在总统府主持召开安全会议例行会议，就哈萨克斯坦在欧亚经济联盟内的发展现状和未来前景、全球地缘政治形势等问题进行深入探讨。

纳扎尔巴耶夫表示，虽然当前全球市场行情和外部经济形势不利，使欧亚经济联盟未充分发挥潜力，但这一一体化组织的未来是光明的。联盟为国内企业走出去、加大产品出口、建立跨国企业创造了良好条件。为尽可能的降低当前形势对欧亚经济联盟和哈萨克斯坦社会经济发展带来的负面影响，有必要制定具体的应对措施。这些措施应对国内生产企业起到保护和支持作用，提升它们不单在欧亚经济联盟内，更是在地区范围内的竞争力。联盟各国企业应在平等、公平原则下开展竞争，并保障各国的卫生检验工作的落实。 纳扎尔巴耶夫强调："欧亚经济联盟——仅仅只是经济联盟，它应推动经济和对外贸易的发展。" 会议还就国际和地区问题、中东和阿富汗当前形势进行讨论。纳扎尔巴耶夫指出，有关部门应时刻关注国际和地区形势，以保障在出现威胁国家安全情况时做出及时应对。 根据会议总结，纳扎尔巴耶夫向政府下达了一系列具体的工作任务，并要求安全会议对其落实情况进行监督。 第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫在会议上做汇报。政府成员和"阿塔梅肯"企业家协会成员参加会议。（编译：吴然）