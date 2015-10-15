纳扎尔巴耶夫：普京访哈将为两国关系发展注入新活力

哈通社阿斯塔纳10月15日电 15日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府会见到访的俄罗斯总统弗拉基米尔•普京，并在会谈后召开联合新闻发布会。

纳扎尔巴耶夫总统在新闻发布会上表示，普京总统对哈萨克斯坦的国事访问是两国友好关系的明证。"哈俄两国友好关系源远流长，并且拥有众多双边协议的进一步保障。两国高层的每一次互访、交流，都为两国关系的进一步发展提供了新的活力。"他说。

纳扎尔巴耶夫同时强调，在当前严峻的国际形势下，保障经济的持续健康发展是双方关注的重要议题。"欧亚经济联盟为联盟成员国的经济发展注入了新的活力。今后我们的工作方向，将是如何进一步强化经济联盟的竞争力。"他说。 纳扎尔巴耶夫还指出，为缓解全球性的经济危机所带来的不利影响，双方均出台了一系列针对性的措施。同时，作为哈萨克斯坦重要的贸易伙伴之一，俄罗斯对哈投资总量仍呈现出增长趋势，目前在哈萨克斯坦的俄资企业已超过6000家，投资总额达到了90亿美元。 谈及双方共同关心的国际和地区问题，纳扎尔巴耶夫表示，双方高度关注阿富汗、叙利亚和伊拉克等地区的现状，尤其是叙利亚局势，同样威胁着整个中亚地区的安全。弥漫在这些地区的恐怖主义行为，已经严重违背了伊斯兰社会所秉持的原则。因此，双方都认为有必要设立"伊斯兰反对恐怖主义"论坛，探讨这一问题的解决方案。 纳扎尔巴耶夫强调，哈俄两国在重大国际问题上持相似观点。 纳扎尔巴耶夫还就俄罗斯协助哈萨克斯坦第三位宇航员阿伊登•阿伊姆别托夫顺利完成航天任务，表示感谢。 普京表示，双方今天在亲切友好的氛围下，进行了富有成效的交流，在经贸、投资、能源、交通物流、宇航、和平利用核能等多个领域的合作方面，取得了诸多共识。 根据会谈结果，哈俄双方签署一下合作文件和协议：《就利用地下资源时保障国家主权，对哈俄1998年7月6日签署的关于里海北部海域海底划分协议进行修改和补充》；《哈俄政府间航空搜救合作协议》；《哈俄政府间关于对从栋巴洛夫斯基发射导弹期间利用哈境内地区的行动协调规范协议》。（编译：塔尔）