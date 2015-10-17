世银报告：非洲穷困减少 穷人增加

哈通社阿斯塔纳10月17日电 世界银行周五公布的一项报告显示了一个很矛盾的现象：在非洲，尤其在最穷困的撒哈拉以南的非洲，最近二十几年，穷困在后退。但是，生活在极端贫困状态中的非洲人仍然有增无减。

根据这一调查，在2012年，仍然有约二分之一(43%)的非洲人生活在贫穷状态，也就是说每人每天的生活费不足1.90美元。

在1990年，非洲的贫穷人口的比例高达56%。贫困人口比例目前还在继续下降。但是，非洲大陆仍然是全球最穷困的大陆，如果说，20年前非洲的穷人有两亿八千万，2012年则高达三亿八千八百万。

报告还指出，非洲穷富差异极大，在一国与另一国之间，在本国的城乡之间，差别都非常大，但是，『世界银行』的报告强调，在整个非洲大陆做这一类统计，要取得准确可靠和可以比较的数字很不容易。

加纳的穷困比例从1991年的53%下跌到2012年的21%。卢旺达和埃塞俄比亚也取得明显进步，这两个国家在农业生产率方面付出巨大努力。世界银行的报告说，在一个65-70%的人口都生活在乡下的国度，农业的增长对减少贫困非常重要。

上述报告提醒，阻碍非洲人迅速减少贫穷的一个重大原因是战争。在布隆迪，在1993至2006年间，贫困比例减少到21%，但是内战爆发后，2007年这一比例迅速升高到64%。

根据富比世统计，非洲的亿万富翁在2015年有29个。在尼日利亚，亿万富翁的财产占国民生产总值从2010年的0.3%上升到2014年的3.2%。