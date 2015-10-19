纳扎尔巴耶夫要求政府全力做好应对危机的各项工作

哈通社阿斯塔纳10月19日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统19日在总统府接见政府总理卡里姆•马西莫夫，听取哈萨克斯坦社会经济发展状况和有关国家规划落实情况的工作汇报。

纳扎尔巴耶夫表示，国民经济当前在非常严峻复杂的形势下前进，主要出口产品价格的低迷，使我国财政收入减少40%。仅有农业生产方面出现小幅度增长，而工业企业，尤其是汽车制造业的产值正在下降。 纳扎尔巴耶夫强调，全球经济形势，尤其是欧洲和东亚地区的经济预期并不会在近期出现大的乐观转变。国内民众也应该了解当前形势，国内企业收入将减少，这可能会使企业进行裁员。较2007-2009年危机相比，规模更为庞大、影响更为深远的危机正在临近。因此，政府各部门应全力做好危机的应对工作。 纳扎尔巴耶夫指出，在危机时期，应全力保障民众的生活水平不出现下降，避免出现社会和公众心理出现低落状态。"光明大道"计划将对保障失业率不出现攀升起到积极作用，为此全面落实这一规划具有重要意义。与此同时，政府还应制定关于对社会低收入群体提供支持的具体行动计划。 纳扎尔巴耶夫表示，工业企业不应停止生产，并保障产能的全面发挥。"企业们不应等待国家对他们提供资助，这是不会发生的。禁止将国家基金的资金用于新的设施的建设、为效益低下的企业提供支持、提供补贴。"他说。 纳扎尔巴耶夫还向马西莫夫下达一系列具体的工作任务。（编译：吴然）