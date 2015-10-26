安倍晋三：相信本次访哈之行将进一步拉近两国人民 为两国关系发展注入新的活力

哈通社阿斯塔纳10月25日电 日本首相安倍晋三将于26日晚抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦的首次访问，这也将是安倍蒙古与中亚五国之行的最后一站。作为时隔九年后再次造访中亚的日本首相，安倍晋三的本次访问受到了哈萨克斯坦的高度关注。在此之际，哈萨克国际通讯社有幸对安倍晋三首相进行书面采访，请他谈谈对哈日关系发展前景的看法，以及日本希望在中亚地区推行的外交政策和方针。以下为采访全文：

记者：您是以什么样的期待，决定造访中亚所有五个国家，并且您如何评价哈日关系现状和未来前景？ 安倍晋三：首先我想指出，我曾很荣幸的在国际会议上与努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫总统举行过三次会晤，并在每次会晤期间，纳扎尔巴耶夫总统热情邀请我访哈。如今，终于能够有幸到访贵国年轻而美丽的首都——阿斯塔纳，为此，我的内心充满喜悦与期待。 日本始终支持包括哈萨克斯坦在内的中亚国家和平稳定发展。从获得独立之日起，日本就对贵国等中亚国家的建设提供了支持和帮助，其中包括基础设施建设、人员培训以及其他等领域。与此同时，为保障中亚地区稳定和发展，日本与中亚国家于2004年建立了"中亚+日本"对话机制。 众所周知，中亚国家面对着诸多现代化发展任务，例如交通物流基础设施建设、提高贸易额、合理利用水资源和能源资源、打击毒品流通、加强边防监管等。为此，我和我的团队应与中亚5个国家的所有国家元首举行会晤，阐述日本不变的外交方针，以及探讨地区发展的有关事宜。抱着这一目标，我作出了造访中亚五国的决定，这将是日本首相首次一次性遍访所有中亚5个国家。 我由衷的期待，本次中亚之行，将全面性深化已经处于高水平的日本与中亚各国的关系。 值得喜悦的一点是，从1992年1月份建交开始，日本与哈萨克斯坦的双边关系就处于高速、无阻的发展道路上。两国合作不仅仅限于例如在无核化和核不扩散等方面的国际舞台上的协作，近些年，日本企业在哈萨克斯坦勘探和开采自然资源等领域积极开展了众多富有成效的工作。 与此同时，随着两国关系不断发展，两国人民也结下了深厚的友谊，双边人员交流与互动日渐频繁、日益增多。例如，年轻的阿斯塔纳市的总规划方案由哈萨克斯坦人民熟知的日本著名建筑师黑川纪章设计；哈萨克斯坦的骄傲、高等学府中的佼佼者——纳扎尔巴耶夫大学的校长胜茂夫也是日本人；而在近期，不仅以球技、更是以动人的外貌名满全球的哈萨克斯坦国家排球队球员——萨比娜•阿勒腾别科娃加入了日本排球俱乐部，祝愿她在我国能够取得成功。 总体而言，我相信，本次访哈之行，将进一步拉近日本与哈萨克斯坦，推动两国关系向着更高水平发展。 记者：作为再次当选的日本首相，您计划如何推动日本经济社会的发展？并且能否讲讲关于您自己，您有什么爱好，喜欢哪种体育运动？ 安倍晋三：三年前，我对选民作出复兴日本的承诺，再次当选日本首相的我，是不会改变自己的目标的。 我在这些年来行使的"安倍经济学"政策正在展现出积极成果：创造了上百万新的工作岗位、国民收入连续两年得到增加、日本经济在今年春季展现出17年来最早最高增长率。这些事实证明，我们距离摆脱和克制通缩的仅剩最后一步。 现在，我们需要超越已经所取得的成绩。为此，我将继续坚定不移的落实"安倍经济学"政策，力争将日本GDP提高至600万亿日元（5万亿美元）的二战后最高水平。 我将勇敢的与多年来未得到解决的结构性问题展开斗争，如出生率下降和社会老龄化现象，力图即使50年后继续将日本人口保持在上亿的水平，并创建所有人均可积极发挥自身作用和拥有进一步发展空间的社会，无论是老人，还是年轻人，无论是男性，还是女性，无论是不幸患有无法治疗疾病的人员，还是残疾人士。 为建立这样的社会，我们提出两大目标——将日本总和生育率提高至1.8，以及彻底消除因病或因年龄被开除的现象。政治稳定是经济复兴和在外交政策中保障国家利益的优先条件。为实现这两大目标、在政治稳定的基础上建设拥有光明未来的国家道路上，我将竭尽全部力量。 谈到我如何度过业余时间、喜欢哪种体育运动的话。我从2006-2007年间我的第一次首相任期总结出经验，作为领导人，其个人精神状态和身体健康尤为重要。我比较喜欢高尔夫球等体育项目，当有空闲时间时，我就会从事这些体育运动，以保障自己的身体健康。（编译：吴然）