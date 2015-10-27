纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳与东京始终是相互信任的合作伙伴

哈通社阿斯塔纳10月27日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）阿斯塔纳与东京始终是相互信任的合作伙伴。27日，在同正式访问哈萨克斯坦的日本首相安倍晋三举行的大范围会谈上，纳扎尔巴耶夫总统作上述表示。

"哈萨克斯坦和日本之间虽然远隔千山万水，但两国关系却如近邻般友好。自独立以来，保持同日本的友好关系，就是哈萨克斯坦重要的外交方针之一。阿斯塔纳与东京成为了相互信任的合作伙伴。无论何时，双方都相互支持，在很多问题上持有相同的观点，尤其是在无核化和防止核扩散的问题上。而在和平利用核能方面，哈萨克斯坦和日本是站在同一阵营的。"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫强调，璀璨的草原之都阿斯塔纳，可以说是日本与哈萨克斯坦友谊的最佳象征。正是日本著名的建筑师黑川纪章，设计了阿斯塔纳市的总规划方案。黑川先生为阿斯塔纳如今的辉煌，做出了巨大的贡献。 "必须指出，哈萨克斯坦和日本之间在经贸和投资领域的合作，正在不断的深入当中。2013-2014年，两国贸易额就有20亿美元；而今年上半年，这一数据就已达到了6亿美元。10年间，日本在哈萨克斯坦的投资总额共计50亿美元。此外，日本还按照政府开发援助(ODA)计划，向哈萨克斯坦提供了12亿美元的资金。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）