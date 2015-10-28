哈欧扩大合作伙伴关系新协议将于年底前正式签署

哈通社阿斯塔纳10月28日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）纳扎尔巴耶夫总统28日在总统府接受5位新任驻哈大使递交的国书时表示，哈萨克斯坦与欧盟将于年底正式签署关于扩大合作伙伴关系的新协议。

纳扎尔巴耶夫说，欧盟是哈萨克斯坦最主要的经贸和投资伙伴。哈萨克斯坦的对外贸易和吸引的外国投资总额的一半以上来自欧盟国家。我去年10月份访问布鲁塞尔时，双方结束了关于《扩大伙伴关系与合作协定》的谈判和哈入世的谈判。哈萨克斯坦与欧盟之间这一旨在扩大合作伙伴关系的新协议将于年底前正式签署。届时，欧盟有关领导人也将访问阿斯塔纳。相信这将开启哈萨克斯坦与欧盟之间的新历史篇章。

据悉，哈萨克斯坦与欧盟于1999年签署《伙伴关系与合作协定》。2011年，双方启动关于对该协定进行修改、进一步扩大双边关系的谈判。《扩大伙伴关系与合作协定》的谈判几经周折，于去年10月份结束，并预期将于年底前正式签署。届时，新协议将取代旧的协议成为哈欧之间开展合作的重要法律基础，哈萨克斯坦也将成为唯一与欧盟签订扩大伙伴关系新协议的中亚国家。（编译：吴然）