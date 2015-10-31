中德将在法兰克福成立“中欧所”

哈通社阿斯塔纳10月31日电 据英国《金融时报》30日报道，中国和德国正式同意在法兰克福建立一家交易所，以交易一系列人民币计价产品，这进一步表明欧洲积极讨好北京以争取金融业务。

德意志交易所、上海证券交易所和中国金融期货交易所昨日在北京就成立中欧国际交易所股份有限公司（Ceinex，简称中欧所）签署了协议，德国总理安格拉•默克尔和中国总理李克强出席了签约仪式。

在签署协议数天前，英国首相戴维•卡梅伦铺上红地毯欢迎中国国家主席习近平，英国官员希望这种魅力攻势将会推进让伦敦金融城成为人民币计价产品交易中心的目标。在习近平访英首日，中国在伦敦发行了其首个主权债券。

正如中欧所协议表明的那样，北京方面热衷于为国际投资者开辟人民币使用渠道，最终挑战美元作为单一主要全球储备货币的霸主地位。中国当局迄今谨慎推进这方面的努力，采取一系列小打小闹的步骤推动人民币在境外的使用。

中欧所将于11月18日在法兰克福这个德国金融之都开业，它将让国际投资者购买持有人民币计价资产的交易所交易基金(ETF)股票。截至目前，中国严格控制人民币在境外的使用，使外国投资者无法购买此类资产。上交所理事长桂敏杰表示，中欧所是"中国资本市场开放的又一个关键里程碑"。

德交所首席执行官卡斯滕•肯格特表示，该项目为"发展中欧之间成功的资本市场提供了良好的基础"。

德交所和上海证交所分别持有中欧所40%的股份，中国金融期货交易所持有剩下的20%股份。中欧所将雇用20人左右。

欧洲试图推动欧中关系的另一个迹象是，股票和衍生品市场运营商泛欧交易所(Euronext)昨日表示，已获得香港监管机构的授权，可以让香港的交易员访问其衍生品交易系统。