中国学者：中亚东干人是丝绸之路经济带建设的有生力量

哈通社阿斯塔纳4月1日电 据中国媒体消息，"在古丝绸之路两旁散居的15万多东干人是丝绸之路经济带建设的有生力量。"陕西师范大学教授、博士生导师王国杰年届七十，但一谈到"东干人"这一话题，精神抖擞。

王国杰被称为中国"东干研究第一人"。从上世纪90年代初开始，他几次到中亚实地考察，收获颇丰。 他评价称，东干人是一支有个性、贡献突出、在中亚经济地位较高的社会力量。"古丝绸之路两旁散居着15多万东干人，这非常有价值。" "他们是构建丝绸之路经济带的有生力量，很多东干人可以直接当翻译。"王国杰认为东干话和普通话相近，虽然有差距，但交流起来比那些不懂汉语的人好多了。 东干人还是联系中国与中亚国家经贸往来的桥梁。许多东干人自己有企业，他们的其它民族的朋友也有企业，"这些企业可以加入到丝绸之路经济带建设中"。 王国杰说："东干人现在西安、兰州及北京学汉语的青年人非常多，此次来到吉尔吉斯，很多人表示希望自己的孩子能到中国学中文"。 中国国务院侨办两年资助了160名学生到陕西师范大学学习。"这些孩子到中国学习，圆了东干数代人回故乡学习的梦，很多人知道了自已的家乡在哪儿。" 他认为，在中亚，东干人是与中国陕西、甘肃及新疆交流最活跃的群体。 "东干人靠种植业和经商贸易这两项立足中亚，一直都是中亚经济活跃、文化独特的民族。"王国杰说，中国提出构建丝绸之路经济带战略，希望国内和中亚东干人的联系、合作更上一层楼，也希望通过此次采访让更多的人了解中亚，了解中亚东干人。