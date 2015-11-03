纳扎尔巴耶夫向卡梅伦授予一级友谊勋章

哈通社阿斯塔纳11月3日电 据总统府新闻局消息，当地时间3日下午，正在英国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统在伦敦同英国首相戴维•卡梅伦举行会晤，双方就哈英关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，卡梅伦首相2013年的访哈之行为两国关系发展注入了新的活力。在此之后，哈英政府间的对话取得明显成果。 纳扎尔巴耶夫还就英国保守党在今年5月份英国议会选举中的胜利，向卡梅伦表示祝贺。"我想指出，即使在全球经济形势严峻复杂的当下，贵国也取得了优越的发展成果。我的本次访问期间，紧凑的日程安排就是两国关系处于高水平的一个明证，"他说。 卡梅伦表示，哈萨克斯坦在吸引投资、实现工业化以及贸易等领域取得了卓越成绩。两国目前拥有广阔的合作和对话空间，并且英方愿就在实现纳扎尔巴耶夫总统提出的改革计划等方面开展合作。 根据会谈结果，双方签署以下文件：《哈英司法互助协议》、《哈国家公务员事务和反腐败署与英国内阁秘书处之间的相互谅解备忘录》、《英国参展2017年阿斯塔纳世博会协议》。 会谈结束后，纳扎尔巴耶夫向卡梅伦授予哈萨克斯坦一级"友谊"勋章。（编译：吴然）