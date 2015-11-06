纳扎尔巴耶夫：此次访法之行令哈法关系提升至新高度

哈通社阿斯塔纳11月6日电 据总统府新闻局消息，当地时间11月6日，纳扎尔巴耶夫在法国巴黎举行新闻发布会，对此次法国之行所取得的成果进行了总结。

纳扎尔巴耶夫表示，此次访法之行不仅受到了法国政府高规格的热情接待，并且取得了丰硕的成果。他强调，这是两国友好关系的明证。 "我们过去曾同前任法国领导人讨论过建立战略合作伙伴关系的问题。目前，哈法两国共同完成了34个大型合作项目，另有24个项目正在开展当中，根据昨天达成的新协议，又将有超过10个新项目投入实施。"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫表示，法国作为欧洲重要的政治实体，在涉及经济发展的多个领域，尤其是农业方面拥有许多先进经验，发展水平位居世界前列。他强调，哈法两国此次在农业领域签署的各项协议，将为哈萨克斯坦的农业带来显著的发展。 "我们将在汽车制造、化工、能源、教育和医疗等多个领域开展合作。在工业和基础设施建设计划的落实工程中，英国和法国的参与对我们非常重要。此次访法之行，使哈法关系提升到了一个新的高度。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）