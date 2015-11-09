天然气“黄金时代”来临：与石油脱钩变成独立大宗商品

哈通社阿斯塔纳11月9日电 据外媒消息，国际油价暴跌至约50美元/桶，美国页岩气企业WBH Energy、Samson Resources等多家企业先后申请破产。尽管如此，由美国页岩气革命推动的全球能源转型仍在继续。

11月7日，在中国苏州举行的"2015国际能源变革论坛"上，中国海油能源经济研究院首席能源研究员陈卫东表示，页岩气革命将促使天然气与石油价格脱钩，这将会形成天然气黄金时代的到来。

陈卫东表示，目前所有国家的天然气价格都是和石油挂钩，"一个大宗商品依附在别的商品上的话，就不是大宗商品。"他说，油气价格脱钩和液化天然气现有的运输方式，将使天然气很快成为一个全球独立的大宗商品。

为了保证下游的供应安全，1970年代天然气价格开始采用与石油价格挂钩的模式。这种定价方式至今依然主导着欧洲和亚洲的天然气市场。随着美国页岩气的产量激增，全球天然气的供给越来越多，同时也影响到了其他替代能源的价格。

由于美国国内燃气发电对燃煤发电的挤压，大量廉价的美国煤炭出口到欧洲市场，使得欧盟的发电用户抛弃天然气而转向煤炭发电。

中国的天然气发展也面临困境，一方面是政府提倡低碳环保的绿色发展理念，另一方面却因为天然气价格高于煤炭等替代能源，加之经济低迷，导致天然气需求侧管理发展受阻。

2014年，中国天然气需求同比仅增长7.4%，为十年来最低水平。今年上半年，中国天然气消费量同比仅增长2.1%。

国家发改委数据显示，中国天然气供需已从长期偏紧转向相对宽松，特别近几年大量"照付不议"的长期进口合同陆续进入窗口期，将进一步加剧资源过剩局面，"气荒"已成"荒气"。

因为市场净回值法不够完善而导致的天然气价格过高被认为是"荒气"的原因之一。公开资料显示，中国现在天然气的价格是煤炭价格的4倍。

陈卫东表示，中国石油工业已经进入第四个发展阶段，从保障供给的目标转变为调整能源结构和提高整个行业的运行效率。

"调整单向能源价格的办法已经改变不了目前中国的能源结构。"陈卫东表示，"下一步改革将通过市场形成新的能源价格体系，来调整能源结构，提高运行效率目标挂钩。"

谈及页岩气革命给世界能源发展带来的影响，陈卫东表示，页岩气增加了全球油气供给。2010年前后，美国的石油生产处于约70万吨/日的低谷期，2011年后由于非常规油气的出现，美国油气产量增加了5000万吨/年，这很大上程度上改变了目前的供求格局。

另外，页岩气革命改变了地质学家对油气资源构造的认识。此前，中国地质人员勘探油气都是找储层构造，而美国页岩气革命把原来认为不可能生产油气的储层变成了产层。

据统计，80%-90%没有开采出来的油气蕴藏在页岩中。美国通过技术创新扩大页岩空隙，提高了油气采收率。这一做法拓展了中国地质人员对石油资源的认识。

美国非常规油气革命由千百个小公司推动而成，但是因为其资本较少，所以为金融资本进入页岩气行业提供了很多的机会。

"沙特为了保持市场份额，不减产，想把美国页岩油气挤出市场。现在，沙特不仅在和美国公司对抗，而且更多的是和华尔街抗争。"陈卫东表示。

金融行业进入油气行业之后，投资回报模式发生了很大变化。之前，石油工业是勘探开发生产再炼油回收，过程很长，美国页岩气革命大大缩短了这一周期，而且任何时候资本都可以进出。这很大程度上改变了油气行业的生态。

据统计，过去10年中国进入美国页岩气行业的资金达500亿美元，其中"三桶油"投资不到1/5，4/5的资金由中国民营企业、私人资本和基金构成。