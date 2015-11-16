纳扎尔巴耶夫接见祖国之光党第一副主席 强调改革的重要性

哈通社阿斯塔纳11月16日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日在总统府接见了祖国之光党第一副主席阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫。

穆尔扎赫梅托夫就祖国之光党政治协商委员会会议决议的执行情况及其他各类计划向总统进行了汇报。

纳扎尔巴耶夫表示，鉴于当前需要解决的问题数量众多，祖国之光党今后的工作将十分艰巨。

"为了实现五大改革目标，我将签署通过80多部法律。明年，我们将开始步入‘百步计划'的落实阶段。因此，祖国之光党今后将面对艰巨和繁重的工作任务。"他说。

同时，纳扎尔巴耶夫总统结合当前的地缘政治局势，强调了改革的必要性。

"当前国际形势十分复杂，周边地区也并不安稳，这些都将对我国造成影响。要密切关注正在发生的各类事件，并及时做好对民众的解释和沟通工作。在这一困难时期，我们必须及时有效的完成改革，毕竟，这都是为了民众的利益。各项改革目标的落实，将为未来的发展打好坚实的基础。当前我们正在推行的改革计划，其重要性不亚于90年代初期的各项改革。祖国之光党需要肩负起重要的责任和义务，为改革措施的落实发挥应有的作用。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫还向穆尔扎赫梅托夫下达了一系列具体的工作任务。（编译：塔尔）