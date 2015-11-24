纳扎尔巴耶夫签署移民法修正案 哈萨克同胞入籍手续被简化

哈通社阿斯塔纳11月24日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统签署关乎在外哈萨克族同胞的法案——《关于对哈萨克斯坦有关法律条款就移民和就业保障问题进行修改补充》法案，也就是《移民和就业保障法修正案》。

消息称，该法案旨在落实五大改革目标和"百步计划"、完善政府在移民和就业等方面的相关政策。 卫生和社会发展部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃此前在马吉利斯（议会下院）介绍该法案时曾表示，新的法案重新审视了归国哈侨的安置、待遇、社会保障以及入籍等问题。新的法案不再限制归国哈侨落户的地区，移民至全国任何地区的哈萨克同胞均将享受到归国哈侨待遇（оралман мәртебесі），并且无需收入确认等条件就可提交居住证（ықтиярхат 绿卡）申请。获得长期居住证后的1年内就可提交入籍申请。

杜伊谢诺娃指出，根据新法案，若归国哈侨落户北哈州等政府指定地区，将获得搬迁报销、配额补贴、就业帮助、提供住房等社会辅助政策。已在国内其它地区定居，之后又迁移至指定地区的归国哈桥也可享受到这一优惠政策。但如果在未满5年的情况下，从指定地区迁移至国内其他地区或放弃国籍，那接受社会辅助政策的人员应归还房屋，并归还所有补助费用。

据悉，该法案于今年二月份就已提交议会审议，之后马吉利斯组织工作组对其进行了研究。工作组成员中也包括归国哈侨代表。

统计显示，截至2015年1月1日，共有259159户952882名哈萨克同胞回归历史祖国，占哈萨克斯坦总人口的5.5%。其中，61.5%来自乌兹别克斯坦，14.3%来自中国，9.3%来自蒙古国，6.8%来自土库曼斯坦，4.6%来自俄罗斯，3.5%来自其它国家。（编译：吴然）