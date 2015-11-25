保加利亚驻哈大使瓦西里•佩特科夫：保加利亚能够成为哈萨克斯坦与欧盟之间的桥梁

哈通社阿斯塔纳11月24日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）自取得独立以来，哈萨克斯坦在同世界各国建立外交关系中，一贯奉行互利合作的建设性外交政策。鉴于保加利亚议会代表团近日对我国的访问，保加利亚驻哈大使瓦西里•佩特科夫接受本社记者采访，对哈保两国关系未来发展前景表达了自己的看法。

记者：大使先生，您如何评价哈萨克斯坦与保加利亚目前的外交关系水平，以及哪些领域将成为两国双边合作的重点？ 大使：我将在能够让我感觉到最真挚友谊的哈萨克斯坦人民面前，以及在即将到来的2016年--也就是哈萨克斯坦独立25周年这样一个特殊历史背景下回答这个问题。哈萨克斯坦在尊敬的、具有卓越领导才能的总统--哈萨克斯坦的民族领袖纳扎尔巴耶夫的带领下，不顾严峻的国际形势，信心百倍的致力于国家的发展，并以乐观积极的态度展望21世纪。这将为保加利亚和哈萨克斯坦进一步加强和深化两国关系创造良好条件。 应该指出，保加利亚和哈萨克斯坦之间的外交关系，以及两国人民相互尊重的友好关系，是具有深厚历史渊源的。保加利亚高度重视这些关系的发展，希望能够为其注入新的活力，并提高其质量，这恰恰符合两国人民的利益。作为保加利亚驻哈萨克斯坦大使，我随时准备肩负这一历史使命。而保加利亚完全有能力成为哈萨克斯坦与欧盟、巴尔干及黑海地区关系中持久、可靠的互信桥梁。哈萨克斯坦企业家们也拥有充分利用这一有利因素的机会。 我想强调的是，保加利亚一贯支持哈萨克斯坦与欧盟及其他国际组织的双边合作。保加利亚是哈萨克斯坦在任何时候都能够寻求支持和帮助的国家。这在促进两国互信、相互理解以及友好关系形成中起着举足轻重的作用，同时也是双方建立稳定外交关系的基石。 我认为，两国具有发展和加强在旅游、农业、工程、信息和通信技术、文化、教育及其他相关领域互利合作的机会和潜力。换句话说，我国在经济和科技领域的潜力可以助哈萨克斯坦实施诸如"光明大道"、"百步计划"以及工业创新发展等宏伟计划和方案一臂之力。 记者：保加利亚议会议长查奇瓦（Tsetska Tsacheva）对此次访哈之行有何感想，是否满意呢？ 大使：当然，议长查奇瓦女士以及随行的其他议会代表对此次访哈之行给予了高度评价。保加利亚议会议长的访哈之行是1991年哈萨克斯坦取得独立以来的第一次。因此，也可将此次访哈之行作为一个历史事件来看待。毫无疑问，这将打开保哈双边关系史中的新篇章。相信双方将充分考虑两国人民的利益，启动一个崭新的、长期的、互利互惠的友好合作。 此次保加利亚议会对哈萨克斯坦的友好访问，以及与贵国领导人富有成效的会面，为两国关系的发展开辟了新的视野，同时也为保加利亚驻哈大使馆今后的工作创造了更加广阔的空间。我愿借此机会向哈萨克斯坦同僚和朋友们，在此次访哈过程中出色的组织和给予的各方面良好条件表达我最衷心地感谢。我们在此次访问的第一天就已感觉到两国彼此相互尊重的友谊之情，而这是那些关系密切的人们之间才具有的。 记者：保加利亚议会代表团访哈期间，双方达成了怎样的协议，其中哪些是您认为比较重要的呢？ 大使：我认为，两国高层会谈为双方今后讨论更为广泛的合作问题创造了必要的先决条件。双方在会议上指出，两国关系发展良好，拥有巨大的发展潜力，同时将开辟寻求共同利益的诸多可能性。此外，两国还计划通过在不久的将来，也就是2016年新一轮的进行外交访问，达成将两国友好关系提升至一个新高度的共同政治意愿。如果谈到此次访问取得的成果，那就需要先对达成的协议排个序，因为此次的访问本身就具有重要意义。 双方在此次会议中签署了两份重要文件：一是保加利亚议会和哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）之间签署的合作备忘录，二是保加利亚文化部与哈萨克斯坦文化和体育部之间达成的合作协议。此外，双方还就2016年在阿斯塔纳举行政府间经贸合作委员会第四次会议达成了共识。该委员会是双方合作发展的一个重要机制。保加利亚议会议长查奇瓦还亲自参加了哈萨克斯坦-保加利亚商贸委员会的成立仪式。这个委员会的开设也被大家一致看好，它将肩负加强两国贸易和经济关系的重任。 另外，我还想着重提及保加利亚和哈萨克斯坦双边关系的另一个非常重要的方面。就是，为了加强两国人民之间，特别是在科学、文化、商业领域之间联系的一个很重要因素，是能够尽快开放保加利亚至哈萨克斯坦的空中直航线路。双方应借鉴之前哈萨克斯坦和卢森堡之间所作的协议，也就是先签署航空运输的双边协定。保加利亚和卢森堡一样，自2007年起是欧盟成员国。 记者：保加利亚对哈萨克斯坦的兴趣何在，而保加利亚又有哪些经验值得哈萨克斯坦借鉴呢？ 大使：哈萨克斯坦和保加利亚是意气相投的两个国家，并且两国拥有共同的历史根基，这使得我们能够彼此以诚相对，而这一点对于双方今后的合作意义非凡。在保加利亚，人们都知道，哈萨克斯坦人民正勤劳的奋斗，在为建立一个强盛的、独立的国家而努力，同时也在弘扬他们相互尊重和宽容的民族精神。今年，哈萨克斯坦在庆祝包括哈萨克汗国建立550周年以及宪法20周年等重大节日。而在这一漫长的历史时期，哈萨克斯坦经历了许多困难和挑战，但最终保全了其国家地位，经受住了时间和历史的考验。 在这方面，我们两国间有着诸多的历史相似之处。哈萨克斯坦在1991年宣布独立后至今的24年里，在首任总统纳扎尔巴耶夫的英明领导下，国家所有领域的发展都取得了骄人的成绩，希望你们在未来能够更加成功。 至于两国可开发的合作领域，可以说非常广泛。其中包括旅游，农业，医药，工程与技术等。 需要提到的是，两国今后可以合作的一个特别有潜力的领域是--信息技术。因为保加利亚在信息技术领域实现了一个比较大的国家计划，并在近些年创造了超过50万个新增工作岗位。惠普、谷歌等具有国际领先地位的IT公司在保加利亚均设有自己的物流中心，并且正在积极开拓我们的市场。而保加利亚同时也拥有国际顶尖的信息技术领域的专家。 毫无疑问，哈萨克斯坦完全可以借鉴保加利亚在农业和旅游领域积累的发展经验。近年来，保加利亚着重发展小型和中型农场，其数量已超过20万。这些农场获得有针对性的国家补贴，而其产品符合国际最高的质量标准。许多国际领先的企业对保加利亚农业及畜牧业产生浓厚兴趣，与当地企业组成合资企业，将产品出口欧洲和国际市场。这些合作项目完全可以与哈萨克斯坦共同实施，保加利亚愿为创立这样的合资企业提供优越的条件，其中包括提供土地以及从欧盟基金筹集资金等。另外，保加利亚在水果和蔬菜的加工和罐装保存方面的工业已非常成熟，可以考虑在哈萨克斯坦建立这种现代化工厂的可能性。据悉，哈萨克斯坦农业部部长或将在2016年春季访问保加利亚，探讨关于加强和扩大两国在这一领域的合作前景。 至于旅游业，也将是两国非常有潜力的合作发展领域。尤其可指出的是在2014年，就有超过1万名哈萨克斯坦公民赴保加利亚旅游。保加利亚除了能够为游客提供美丽的度假胜地外，今后还有发展水疗中心和医疗旅游等项目的可能性。值得一提的是，保加利亚还是世界上健康水源最富有的国家之一。而哈萨克斯坦也可在这一领域凭借辽源广阔的自然环境，为保加利亚游客提供难得的旅游假日。 最后，希望保哈萨两国充分利用在各领域的合作潜力，祝愿哈萨克斯坦早日实现2050发展战略，跻身世界30个最发达国家行列。 记者：谢谢您接受本社采访！（编译：塔布斯）