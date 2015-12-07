纳扎尔巴耶夫接见巴伊铁列克国有控股公司执行主席毕申姆巴耶夫

哈通社阿斯塔纳12月7日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统7日在总统府接见巴伊铁列克巴伊铁列克国有控股公司董事会执行主席库万德科•毕申姆巴耶夫。

毕申姆巴耶夫向纳扎尔巴耶夫总统，就公司2015年工作总结及未来的工作计划进行了汇报。

纳扎尔巴耶夫总统强调，合理有效的使用预算拨款、吸引外国投资、发展公私合营企业等问题，是巴伊铁列克巴伊铁列克国有控股公司今后需要重点关注的方向。

毕申姆巴耶夫表示，2015年在"光明大道"经济计划框架下，公司共创造工作岗位2万9千多个，扶持中小企业近1万多家，增加税收400亿坚戈。同时，根据公共租赁住房建设计划，为公众提供廉租房5500多套，至年底，该项数据将上升至7000套。

毕申姆巴耶夫还表示，今年公司在化工、机械制造、炼油、冶金和食品加工等多个领域，共投资3200亿坚戈，推动并实现13项新工业项目的落实。

毕申姆巴耶夫还向纳扎尔巴耶夫总统就参考国际领先经验，于今年开展的"行业领头羊"计划落实情况进行了汇报。目前，被纳入该计划的多个企业已经得到了政府注资。

纳扎尔巴耶夫向毕申姆巴耶夫下达一系列具体的工作任务。（编译：塔尔）