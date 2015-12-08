纳扎尔巴耶夫总统接见“阿塔梅肯”哈萨克斯坦企业家协会代表

哈通社阿斯塔纳12月8日电 据总统府新闻局消息，8日，纳扎尔巴耶夫总统接见"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会主席铁木尔•库勒巴耶夫和协会执行主席阿布莱•梅尔扎汗梅托夫，听取企业家协会2015年工作报告，及今后的工作计划。

库勒巴耶夫表示，哈萨克斯坦企业家协会在全国188个城镇都已设办事处，并向212000多企业家提供服务。协会正通过对全国企业家们提供各方面的支持，改善我国商业环境。 库勒巴耶夫提到，企业家协会在政府制定相关商业法案时发挥了重要作用。协会已对6900多份法律文本进行了审查和评估，其中包括200多份法律草案。此外，协会还办理了9600多份企业家投诉，胜诉率达到41%。另外，自2014年8月1日起至今，协会已为我国本土企业牵头，签署了价值3340亿坚戈的750份长期合同。 纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦企业家协会是我国本土企业家利益的代表。协会参与了众多支持国家中小企业发展的政府措施的实施工作，其中包括政府为推行五大改革目标而通过的80多项法案的制定。今后，这些法案将逐步得到实施。（编译：塔布斯）