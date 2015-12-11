著名作家克耶克勒巴耶夫去世

哈通社阿斯塔纳12月11日电 知名作家、著名社会活动家阿比什•克耶克勒巴耶夫离世。

作为一位充满爱国主义热忱的知名作家，克耶克勒巴耶夫一生中创作了众多家喻户晓的文学作品。

其最初的诗集«Алтын шуақ» 1962年出版，1965年出版第二部诗集«Бір шөкім бұлт» 。 他创作的«Үркер» (1981), «Елең-алаң» (1984) 等长篇小说被认为是哈萨克文学史上的重要作品，并获得了当时的国家奖项。 克耶克勒巴耶夫为哈萨克斯坦文学事业的发展做出了不可磨灭的贡献，获得了诸多国家奖励，得到了人民的敬意。他的离世，令全体哈萨克斯坦人民悲痛。

克耶克勒巴耶夫生平简介： 阿比什•克耶克勒巴耶夫，1939年12月6日出生于曼格斯套州曼格斯套县沃恩德乡。 1957年，克耶克勒巴耶夫进入哈萨克国家大学语言学系就读，并在求学期间，成为《哈萨克文学》杂志社成员。 1962年-1965年期间，他在《列宁青年》报社担任部门负责人。 1965-1968年，进入哈萨克苏维埃社会主义共和国文化部任职。 1968-1970年间，参军服役。 1970-1975年间，任哈萨克电影公司总编。 1975-1984年间，任哈萨克斯坦共产党中央委员会文化部门负责人。 1984-1986年间，任哈萨克苏维埃社会主义共和国文化部副部长。 1986-1988年间，任哈萨克斯坦作家协会第二秘书。 1989-1990年间，任哈萨克斯坦历史文物保护协会主席团主席。 1991年任哈萨克斯坦最高议会文化、语言和民族关系发展委员会主席。 1992-1993年间，担任《主权哈萨克斯坦》报总编辑。 1993-1995年间，任哈萨克斯坦共和国国家顾问。 1996-2002年间，任哈萨克斯坦共和国国务秘书。 2002年起，任哈萨克斯坦共和国议会议员。期间，两次当选参议院（议会上院）议员，一次当选马吉利斯（议会下院） 议员。（编译：塔尔）