巴黎气候峰会就协议草案“达成共识”

哈通社阿斯塔纳11月12日电 据法新社消息，巴黎气候峰会的草案将会于周六（12月12日）格林尼治标准时间10:30向各国部长展现。

官方暂时未有公布任何细节。

巴黎气候峰会原订周五晚上完成谈判。在限期过去约16小时后，各国才达成共识。

法比尤斯早前说，谈判条件从未如此有利，让各国达成一个进取的策略。

与会者将会评估文件，之后会举行全体会议，再由所有与会者通过文件。

法比尤斯早前坚持谈判需在周五晚上前完成，不过他不得不考虑现实，重要议题需要额外时间审议。

评论者担忧谈判未能在限时前完成，时间紧绌令各国让步空间缩小。

都柏林城市大学的迪阿尔木德‧托尔尼博士（Dr Diarmuid Torney）说："在星期六，谈判者要么接受，要么放弃。"

据报道，最新文件在各议题上有显著进展，显示各国有让步。

各国支持气温上升的上限订为二摄氏度，不过同意尽力令到气温只上升1.5摄氏度。不过，长远减低碳排放的目标，在文件措辞上，被批评过于保守。

虽然有某些范围内有进展，但峰会在一些重要议题上未能达成突破。

问题根源来自"已发展"及"发展中"国家的分野。已发展国家需要承担更多责任及支援发展中国家，而已发展国家的定义是谈判重点。

中国外交部气候变化谈判特别代表高风说："这不是一个空泛的原则。这是整个协定的规定及框架。"

高风说："它不只是前文或条款中的一个词语、或一句句子，它会反映在不同的条文上。"

透明度是另一个重要的难题。富有国家希望成立单一制度去量度、报告及确认各国的付出。

这对美国尤为重要，美国希望中国亦会如美国一样，受到严格监察，不过中国及印度并不欢迎这种条款。

其中一个正面发展是，巴西愿意加入欧盟、美国及其余79国家，尝试制定更进取的气候变化策略。

全球政治领袖亦尽力推进巴黎峰会的进度。

美国总统奥巴马周五与中国国家主席习近平通电，两人都说他们会"进取"的协定。

白宫的新闻稿指，奥巴马和习近平同意巴黎峰会提供重要机会，激励全球面对气候变化的挑战。

"他们的谈判团队会在巴黎与他人紧密合作，去实现一个进取的方案。"