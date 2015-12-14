马西莫夫总理会见中国国务院总理李克强

哈通社阿斯塔纳12月14日电 据总理官网消息，正在对中国进行正式访问的马西莫夫总理，14日在北京同中国国务院总理李克强举行会谈。

会谈中，马西莫夫表示，哈中产能合作在过去的一年取得了可喜的收获，产能合作充满前景。对于中国国家主席习近平提出的"一带一路"等倡议，哈方始终高度重视。哈萨克斯坦政府愿同中方积极对接发展战略，深入推进产能合作，并从金融、人力资源等方面加大支持力度。进一步拓展油气开发、管道建设、核电等资源合作项目，加强基础设施建设、金融、农业、航天、环保等领域合作，扩大地方、教育等领域的交往，促进人员往来。 马西莫夫还表示，哈萨克斯坦对哈中关系发展的广阔前景充满信心，并祝愿即将召开的上合组织总理会议取得圆满成功。 李克强强调，中方愿同哈方继续落实好双方共识，探索建立涵盖投资、生产、销售、配套服务的一条龙产能合作模式。中方由丝路基金公司负责中哈产能合作基金设立及运作。中方还愿同哈方改善贸易结构，扩大农产品贸易；深化和拓展能源合作；推进物流基地建设，提升区域互联互通水平，为双方人员往来创造更加便利的条件。 会谈后，双方共同发表哈中政府联合公报。两国总理还见证了产能、金融、能源、海关、质检、旅游等领域十余个双边合作文件的签署。（编译：塔尔）