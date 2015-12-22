多国领导人纷纷致电祝贺哈萨克斯坦共和国独立日

哈通社阿斯塔纳12月18日电 据总统府新闻局消息，连日来，许多国家和国际组织领导人纷纷致电或致信纳扎尔巴耶夫总统，祝贺哈萨克斯坦共和国迎来第24个独立日，并向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候和祝福。

发来贺电的国家、国际组织领导人有： 俄罗斯联邦共和国总统弗拉基米尔•弗拉基米罗维奇•普京 美利坚合众国总统巴拉克•奥巴马 罗马教宗、梵蒂冈元首方济格 法兰西共和国总统弗朗索瓦•奥朗德 德意志联邦共和国总统约阿希姆•高克 意大利共和国总统塞尔焦•马塔雷拉 奥地利共和国总统海因茨•菲舍尔 捷克共和国总统米洛什•泽曼 匈牙利总统阿戴尔•亚诺什 印度总统普拉纳布•慕克吉 大韩民国总统朴槿惠 新加坡共和国总统陈庆炎 白俄罗斯共和国总统亚历山大•格里戈里耶维奇•卢卡申科 吉尔吉斯共和国总统阿尔马兹别克•阿坦巴耶夫 乌兹别克斯坦共和国总统伊斯兰•卡里莫夫 乌克兰总统彼得•波罗申科 阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆•阿利耶夫 土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫 塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利•拉赫蒙 希腊共和国总统普罗科皮斯•帕夫洛普洛斯 斯洛伐克共和国总统安德烈•基斯卡 南非共和国总统雅各布•祖玛 伊拉克共和国总统福阿德•马苏姆 埃塞俄比亚联邦民主共和国总统穆拉图•特肖梅 古巴共和国国务委员会主席劳尔•卡斯特罗