集安组织峰会在莫斯科召开 探讨建立国际反恐联盟相关事宜

哈通社阿斯塔纳12月22日电 据总统府新闻局消息，当地时间21日晚，集安组织集体安全理事会会议在莫斯科举行，纳扎尔巴耶夫总统出席会议。

出席此次会议的各国元首包括：亚美尼亚总统萨尔基相、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫、俄罗斯总统普京和塔吉克斯坦总统拉赫蒙等。

会议对当前国际和集安组织范围内的局势，以及集安组织应该采取的应对措施深入交换了意见。此外，会议还对集安组织各机构官员轮换等问题进行了讨论。 与会各方均认为，有必要建立符合联合国章程，依照国际法准则和原则的全球性反恐怖主义联盟。各方还对通过切断恐怖主义势力资金来源方式，从根源上瓦解恐怖主义势力战斗力，达成了广泛共识。 会议还对俄罗斯战机在叙利亚反恐行动中被土耳其击落事件进行了讨论。 各方一致认为，应强化集安组织的实力，加强各成员国之间在反恐行动中的合作，并进一步改善和增强集安组织快速反应部队的战斗力。 根据会议决议，集安组织秘书长尼古拉•博尔久扎的任期将被延长至2017年1月1日。 此次会议还通过了以下文件： - 集安组织成员国元首联合声明； - 集安组织集体安全理事会会议《集安组织常设机构人员变动决议》； - 集安组织集体安全理事会会议《集安组织秘书长任期相关决议》。（编译：塔尔）