纳扎尔巴耶夫总统接见国防部相关负责人

哈通社阿斯塔纳12月28日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统28日在总统府接见国防部相关负责人，并召开会议，对2015年武装力量各类演习和军事训练工作进行了总结。

纳扎尔巴耶夫总统强调，即使面临着严峻的国际性政治和经济形势，我国社会稳定发展的大局依然没有受到影响，反危机计划已经制定并将在今后的经济发展中发挥作用。 纳扎尔巴耶夫表示，"光明大道"经济计划、工业创新发展规划和五大改革目标等各项计划正在分阶段投入实施。他强调，在这些计划实行过程中，未取得良好的效果，各部门需更加认真负责的开展各项工作。 纳扎尔巴耶夫强调，当前我国国防力量需要重点关注军事现代化发展，并强化在反恐领域情报收集和将暴力恐怖活动提前消灭在萌芽状态的能力。 纳扎尔巴耶夫说，每一个公民在寻求个人安全保障的时刻，都会首先求助于共和国武装力量。因此，每一位军人要深刻认识到自己肩负的重要责任和使命，时刻做好准备。国家将为军方提供一切完成国防任务的必要保障。 纳扎尔巴耶夫还强调，武装力量要认真分析现代化军事理论发展的新趋势和特点，提升全军的战斗力。 会上，纳扎尔巴耶夫就2016年武装力量发展向国防部相关负责人下达了一系列具体的工作任务。 总统办公厅主任努尔兰•尼格马图林、总统助理安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫列席会议。（编译：塔尔）