中国股市再次暴跌 美国加息预期路径或脱轨

哈通社阿斯塔纳1月8日电 据凤凰网消息，相较于去年8月中国股市暴跌之际，美联储现在有更多时间来评估中国最新的金融市场动荡所造成的余波影响。这降低了本次动荡将造成美国加息预期路径脱轨的机率，至少目前如此。

中国央行周四将人民币兑美元的中间价下调0.5%，创8月份下调中间价以来最大降幅。去年8月份，中国央行下调人民币汇率中间价冲击了全球市场，并且导致有望在9月份加息的美联储推后加息。本周中国央行此举震撼了股市，并让市场对中国经济实力产生新的疑问。

投资者不预期美联储在3月份之前再次加息，此前美联储官员在12月份加息，为2006年以来首次。未来市场动荡能够平静，美国经济实力能够战胜亚洲的不确定性影响。如果人民币变动被认定是中国经济增长走弱的信号，那么这可能造成美元上升，大宗商品价格下跌，加剧已经拖累美国通胀的趋势，让美联储更加难以证明今年四次加息的中期前景的合理性。

"美联储必须审视市场，评估这如何改变有关中国的展望，并且会对美国产生何种影响，"德国银行Berenberg驻纽约的美国和亚洲首席经济学家Mickey Levy说。"当出现全球金融动荡时，美联储趋于变得非常谨慎，而这种谨慎将突出在美联储已经很谨慎的加息路径上。"

里士满联储行长Jeffrey Lacker表示，美联储将密切关注中国发展。他周四在北卡罗来纳州表示，市场波动之所以重要，仅因为它影响经济基本面。