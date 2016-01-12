内务部部长哈斯莫夫：总统提出的国家建设计划是我国建立法治国家的基础

哈通社阿斯塔纳1月12日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）总统府官方网站6日发表纳扎尔巴耶夫总统署名文章《国家建设"百步计划"--实现哈萨克斯坦梦的道路》。文章中指出，自2016年1月1日起，《国家建设"百步计划"--落实五大改革目标的具体举措》正式进入实施阶段。为了能够具体落实"百步计划"方案，成功推进这一计划的实施，哈萨克斯坦已有59部法律在去年获得通过。文中还强调，这一计划将最终实现我国跻身21世纪全球最发达30国之列的"哈萨克斯坦梦"。对此，内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫近日接受本社记者采访，发表了自己的意见。

哈斯莫夫说："我们将通过纳扎尔巴耶夫总统制定的国家建设计划，为达成在21世纪中叶跻身全球最发达30国之列的目标孤注一掷。我们已经到了开始为实现"哈萨克斯坦梦"而信心百倍的付诸实际行动的时刻。"

哈斯莫夫表示，哈萨克斯坦国家建设计划这一大型现代化的项目，是将国家整体的发展按照世界最高标准进行，其中包括政府职业化建设以及向节约型经济转型。此建设计划系统的明确了我国通过创新工业化向全面现代化发展的主要方向，以及确保国家法治建设的重要职责和具体解决方案。

哈斯莫夫提到："纳扎尔巴耶夫总统所提出的司法独立以及我国整个执法系统须保证公民权利和自由、严格依法办事和进一步加强法律和规则建设的要求是国家第二次改革的重点。此外，国家执法机构，尤其是警察，应加强保障公民利益和社会法制建设的各项工作任务。"

哈斯莫夫称，政府正在着手建立由地方政府和地方社会组织监督的地方警察。该类警察目前正在履行维护当地社会治安、交通秩序和打击家庭暴力犯罪等职责。这不仅能够将警民关系提高到一个新水平，更加有助于发展双方相互信任。

哈斯莫夫还说："设立公众委员会以及其他相关公共部门，专门处理警察违反道德准则的投诉，是保障法治建设的重要举措。这将是提高内务部工作效率的有效机制。"

哈斯莫夫还提到，改善我国监狱制度是国家有待解决的迫切问题之一。这将成为我国发展公私合作伙伴关系的一系列举措。为此，内务部也在通过借鉴国外成功经验，具体实施相关的积极性措施。比如建立帮助已服刑人员更快回归社会的有效机制，也是内务部计划中的议题。

哈斯莫夫最后说："总的来讲，纳扎尔巴耶夫总统这一保障法律与秩序的国家建设计划，是为了建立持久的法治原则和价值观而制定的。我相信这些举措将为加强我国公民对国家执法体系的信任与信心具有重要的促进意义。"（编译：塔布斯）