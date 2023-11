为什么火星应该宣布脱离地球独立

哈通社阿斯塔纳1月16日电 人类已经展开了一场登陆火星大战。SpaceX的伊隆·马斯克(Elon Musk)表示,他认为可以在2026年将人类送上这颗红色星球。Mars One则表示,他们的成员将在一年后的2027年登陆火星。美国国家航空航天局(NASA)的时间表是到2033年将人类送入火星轨道,2039年实现人类登陆火星。

欧洲宇航局(ESA)也计划于2033年执行火星任务,中国航天项目计划在2040至2060年将人类送上火星。由此看来,火星表面似乎将变得越来越拥挤。

当这些人登陆火星后,将会分别代表各自公司或国家的利益。他们将在火星上建立各自的殖民地、科考站和定居点,并有可能将各种信息反馈给自己效力的组织。1967年通过的《外层空间条约》规定:"月球等外层空间天体不得成为任何国家的占有对象。"这意味着任何国家都不得占有火星,也不能在上面使用核武器。

然而,该条约并未对如何处理SpaceX这样的私人公司作出明确规定。况且,尽管任何一个国家都不得将火星占为己有,但从理论上讲,他们却可以随意使用火星资源。在火星上建立新家的人或许并不拥有他们脚下的土地,但却必须向他们的国家或企业反馈信息。

除非,雅各布·哈克-米斯拉(Jacob Haqq-Misra)的想法能够奏效。哈克-米斯拉是蓝色大理石空间科学研究所(Blue Marble Space Institute of Science)的研究员,他最近发表了一篇题为《解放火星的变化价值》(The Transformative Value of Liberating Mars)的论文。他在文中认为,火星从一开始就应该完全独立于地球。"在火星上,似乎可以做一些不同于现有地球文明的事情。"哈克-米拉斯对我说。

这个想法其实很简单。他认为,不应该让登陆火星并在上面居住的人向地球的企业或机构汇报信息,而应当让他们完全独立自主。为了确保这种独立性,哈克-米拉斯给出了5项规定。

第一,登陆火星的人应当放弃地球公民身份。从登陆的那一刻开始,他们就是火星人,不再是地球人。第二,地球上的政府、企业和个人不得干涉火星的政治和经济。这意味着没有强制交易,没有经济干预,也没有商品或服务的后门交易。第三,只要不阻碍火星文明的独立发展,便可在那里开展科学探索。第四,火星的土地使用必须由火星人自己决定。第五,任何从地球带到火星的物品都归火星所有,地球人不得要求其返还。

为了让读者更真实地体会这番场景,我们借用这篇文章中列举的一个例子。假如SpaceX于2027年凭借其火星殖民运输器率先将15人送上火星,并携带大量的设备在那里建设了殖民地。如果火星拥有独立身份,这15人便可宣称自己不再是地球公民。他们现在就变成了火星公民,可以在火星上独立开展各种活动,与地球彻底脱离政治和经济联系。

他们带到火星的一切现在都归他们自己所有,包括SpaceX为其装备的各种设备和技术。如果美国航空航天局、欧洲宇航局或中国的科研人员也到达火星,SpaceX的人便可与之协商,由他们自行决定如何共享和分配火星资源。随着越来越多的人抵达红色星球,上面的居民就需要逐步制定一套法律和规定。到最后,倘若他们愿意,还可以选择与地球开展贸易。不过,这一切都取决于他们自己。

"解放式"移民

对于一家公司或一个国家来说,花费数十亿美元登陆火星,但却放弃对火星的所有控制权,似乎是一件难以理解的事情。但哈克-米斯拉表示,这并非不可思议。他还认为,如果秉承着某种长期思维来投资火星之旅,或许会发现其中的价值。

另外,航天项目一直以来都可以衍生出各种收益非凡的项目,LED、飞机防结冰系统和充电式随身吸尘器等许多技术都来自美国国家航空航天局的实验室。不过,在那些有意投资航天项目的亿万富豪中,即便是最慷慨的人或许也会质疑这笔投资是否值得。

不过,的确有一部分人赞赏哈克-米斯拉的想法。他从Mars One项目宇航团申请者那里听说了这一论点。"让火星殖民地独立运作似乎引起了这些申请人的共鸣。"他说。他们不仅有可能成为登陆火星的第一人,还可能成为一个全新的独立殖民地的第一个成员。

这对那些自愿加入这个充满危险的漫长任务的人来说,无疑具有巨大的吸引力。

哈克-米斯拉将这种火星移民方式称作"解放"。他指出,这与多数殖民方式都有巨大的差异。"按照这一系列规定解放火星后,那里就能供人类所用,从而发展出新的文明,但又不会受制于现有地球文明的控制。"他在论文中写到。

但他也指出,历史上也曾有过很多殖民者为了脱离远隔万里的统治者而爆发的革命。美国脱离了英国的统治,印度和许多如今已经独立的国家同样如此。而且,英国和美国之间的距离根本无法与美国和火星之间的距离相提并论。

星球独立的场景经常在科幻小说中出现。在1966年出版的小说《月亮是位严厉的夫人》(The Moon is a Harsh Mistress)中,罗伯特·A·海因莱因(Robert A Heinlein)就讲述了月球殖民地反抗地球规则的故事。

事实上,这部小说中出现的很多观点也都反映在哈克-米斯拉的提议中--星球之间无法真正相互理解,他们都渴望自由,而且希望控制自己的经济。

而该书的逻辑也可以适用于火星:当居住在火星上的人多数都出生在火星时,这种矛盾将会更加尖锐。"一旦火星上的多数人从未去过地球,当最早的从地球移民火星的人纷纷去世,没有一个火星居民出生于地球时,那就将成为一个重要的转折点。"他说。

人类还要再等许多年才能登陆火星。哈克-米斯拉也不认为仅凭一篇论文就能指导火星未来的所有政策问题。"解放火星的想法或许不会按照我的提议来落实,但我的目的是为了让人们思考成为外星公民的意义。"他希望激发人们开始思考火星任务的未来发展,至少能避免他们被迫发动起义,反抗地球的统治。

本文转自BBC英伦网,作者罗斯·埃弗莱斯(Rose Eveleth)