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    12:02, 26 一月 2016 | GMT +6

    住房建设储蓄银行推出新的购房优惠贷款方案

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    哈通社阿斯塔纳1月26日电 隶属于巴伊铁列克国有控股公司的住房建设储蓄银行，推出名为"我的家"的新购房优惠贷款方案。

    住房建设储蓄银行表示，新的购房方案由三个主要部分组成：地方政府机关、二级银行以及公私合营模式。目前，银行正在同地方政府机关、各大二级银行银行以及建筑公司展开对话。
    "我的家"方案的主要优势在于：住房建设储蓄银行客户将享有充分的优惠待遇、住房的每平方米价格将更低、不受货币汇率的影响、对客户的要求将被尽可能的降低。此外，任何在其他银行开账户的人均可参与这一方案，但名义下没有不动产的人员将获得优先待遇。
    目前，在优惠方案框架下的住房每平方米价格为18万坚戈，贷款年利息将在5-10%之间。住房建设储蓄银行计划在"我的家"购房优惠贷款方案框架下，至2022年，使国民获得总面积为150万平方米的住房，其中2016年的计划为35万平方米。
    住房建设储蓄银行表示，新的贷款方案将成为"至2020年地方发展国家规划"的辅助和补充。银行客户可通过公开投票的形式，选择建筑方提供的住房建设方案。（编译：吴然）

    标签:
    住房 黄金储备
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