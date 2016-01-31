驻匈牙利大使：哈萨克斯坦与匈牙利经济合作关系在危机中持续发展

哈通社阿斯塔纳1月31日电（记者肯杰凯•托克塔穆拉特克兹）近日，我国驻匈牙利大使努尔巴赫•鲁斯铁莫夫接受本社记者专访，就哈萨克斯坦与匈牙利的外交关系现状，以及两国关系未来发展趋势进行阐述，同时还就哈萨克斯坦在维护国内政治、经济稳定中所做的努力发表了自己的看法。

记者：像其它原油出口国一样，哈萨克斯坦在原油价格持续走低的情况下，出台了多项应对措施。这些措施与其它国家的不同之处在哪里呢？

鲁斯铁莫夫：哈萨克斯坦在应对经济危机方面，是具有一定经验的国家。根据纳扎尔巴耶夫总统下达的任务，政府制定了一系列危机应对措施。这些措施包括"光明大道"新经济计划和百步计划，以及工业创新发展第二个五年计划的实施等。而创新工业中产生的新兴行业也已慢慢成为国家经济发展的保障。可以说，哈萨克斯坦此次的危机应对措施与他国的不同之处就在于我们正在努力摆脱对原料出口的依赖。

记者：国家在全球经济危机中，除了出台各项改革措施外，还加快了私有化进程。我国新一轮私有化进程的现状怎样呢？

鲁斯铁莫夫：根据纳扎尔巴耶夫总统下达的任务，政府已在制定涉及国家新一轮私有化的新方案。这一方案中包括所有国有机构，以及《萨姆鲁克-卡泽纳》国家基金控股公司、巴伊铁列克国有控股公司、哈萨克农业集团等在内的大型国企。新一轮私有化将通过公开拍卖的形式进行。同时，按照新方案，新一轮私有化也将为吸引外资创造条件。

记者：您对近期将要举行的马吉利斯非例行选举怎么看呢？

鲁斯铁莫夫：今年1月13日，议会向纳扎尔巴耶夫总统提议举行马吉利斯非例行选举。而议会之所以提出这样的建议是基于国家百步计划的实施以及当下复杂的经济状况。随后，纳扎尔巴耶夫总统在1月20日签署总统令解散马吉利斯，同时将其非例行选举定于3月20日。这将为国家长期有效的政治体制的形成创造条件。另外，新的马吉利斯也将在国家摆脱经济危机中发挥重要作用。

记者：我国目前社会保障领域的现状如何？

鲁斯铁莫夫：在近10年里，我国社会保障预算支出增加了3倍。目前，有150多万哈萨克斯坦公民享受国家补助。另外，根据纳扎尔巴耶夫总统今年的国情咨文，自2016年1月1日起，国家医疗卫生系统工作人员工资平均增长28%，教育领域工作人员工资平均增长29%，社保领域工作人员工资最高增长40%。政府也已根据纳扎尔巴耶夫总统下达的任务制定了新的就业路线图。也就是说，政府将在发展我国人力资本方面投入相当大的精力。

记者：全球经济增长迟缓是否会影响我国实现2050年进入前30个最发达国家行列的目标呢？

鲁斯铁莫夫：两年前，纳扎尔巴耶夫总统提出了《哈萨克斯坦2050发展战略》，主要目的在于使哈萨克斯坦进入全球最发达30国之列。在实施国家的这一战略过程中，我们国家得到了前所未有的发展。去年，世界经济论坛发布《2015－2016年全球竞争力报告》，哈萨克斯坦在全球140个经济体中名列第42位，较前年上升了8位。这也是哈萨克斯坦在该排名中取得的历史最好成绩。此外，我国正式成为世界贸易组织成员国。因此，我们应该明白，危机不仅会带来困难，同时也会带来难得的机遇。

记者：全球性的危机是否会对哈萨克斯坦与匈牙利之间的关系造成影响呢？

鲁斯铁莫夫：匈牙利是哈萨克斯坦重要的经济贸易伙伴。两国建立了哈萨克斯坦-匈牙利战略顾问委员会、经济合作领域政府间委员会、商业顾问委员会，以及直接投资领域的哈萨克斯坦-匈牙利联合基金等机构。同时，两国签署了一系列经贸合作协议。目前，我们还邀请匈牙利企业界参与我国新一轮私有化进程，共同建立联合企业。这些行动都将对哈匈两国经贸合作的进一步发展起到促进作用。（编译：塔布斯）