纳扎尔巴耶夫：外交人员要充分认识加强和改进新形势下外交工作的重大意义

哈通社阿斯塔纳2月3日电3日上午，纳扎尔巴耶夫在总统府主持召开外交工作会议。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦独立已快25周年了。作为哈萨克斯坦自由和独立的见证者，多年来，外交工作者为巩固来之不易的独立成果做出了巨大贡献。24年前，世界地图里还找不到独立的哈萨克斯坦，但现在有了，我们建立了崭新的国家机构，使得一个独立的国家从无到有、从小到大，很快建立起来。我们制定了内外政策，完成与邻国定界工作。形成了外交工作的崭新风格。"

纳扎尔巴耶夫说，独立之初，外交人员极度短缺，外交工作面临重重压力。为了使对外工作尽快展开，国家将前苏联时期从事外交工作的哈萨克斯坦籍有经验的外交人员逐步请回国内，让他们扛起了外交工作的重担，他们随即成为年轻共和国第一代外交工作者们。

"当前，哈萨克斯坦已与近200个国家建立了联系，近60个国家政府和许多国际组织在哈萨克斯坦设立了外交机构和代表处，并在开展工作，哈萨克斯坦独立的国家地位得到全世界的认可。近些年，我们通过举办一系列国际性大型活动和加入众多国际组织，使哈萨克斯坦国际地位和影响力达到新高度。这些都归功于我国外交工作者的辛勤劳动和无私奉献。广大外交工作者艰苦奋斗，走过了辉煌的历程，取得了伟大成就，同时也积累了宝贵的外交工作经验。当前外交工作遇到了很多新情况和新的挑战，因此，外交人员要充分认识加强和改进新形势下外交工作的重大意义。"纳扎尔巴耶夫说道。（编译：金桥）